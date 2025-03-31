«Манчестер Сити» установил уникальный рекорд в Кубке Англии

Как сообщает Squawka, «Манчестер Сити» стал первым клубом в истории Кубка Англии, которому удалось пробиться в ½ финала в семи сезонах подряд. За путевку в финал турнира команда Хосепа Гвардиолы сразится с «Ноттингем Форест». Во втором полуфинале между собой встретятся «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Оба матча ½ финала Кубка Англии пройдут 26 апреля.
Напомним, вчера, 30 марта, горожане на выезде одержали победу со счетом 2:1. В составе «Сити» забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд (49-я минута), который не реализовал пенальти на 14-й минуте, и египетский форвард Омар Мармуш (63). Мармуш вышел на замену во втором тайме, после травмы Холанда. Автором гола у «Борнмута» стал Эванилсон (21).
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В прошлогоднем финале красные дьяволы были сильнее «Манчестер Сити» (2:1). Самым титулованным клубом в истории турнира является лондонский «Арсенал», который завоевал Кубок Англии 14 раз.