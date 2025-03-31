«Манчестер Сити» установил уникальный рекорд в Кубке Англии

Как сообщает Squawka, «Манчестер Сити» стал первым клубом в истории Кубка Англии, которому удалось пробиться в ½ финала в семи сезонах подряд. За путевку в финал турнира команда Хосепа Гвардиолы сразится с «Ноттингем Форест». Во втором полуфинале между собой встретятся «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Оба матча ½ финала Кубка Англии пройдут 26 апреля.