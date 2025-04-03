«Интер Майами» с Месси проиграл в ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Ответная встреча пройдет в Форт-Лодердейле (штат Флорида) в четверг, 10 апреля. На выходных команды проведут матчи в регулярном чемпионате МЛС — «Интер Майами» дома сыграет с «Торонто», а «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Хьюстон Динамо».