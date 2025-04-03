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«Интер Майами» с Месси проиграл в ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Интер Майами» (1:0) в первом матче четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный гол на 57-й минуте забил сальвадорский нападающий Нейтан Ордас.

Звездные игроки «Интер Майами» Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба провели на поле все 90 минут. Месси впервые в этом сезоне не сделал результативных действий.

Ворота «Лос-Анджелеса» защищал бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис, а его бывший партнер по национальной команде Оливье Жиру провел весь матч на скамейке запасных.

Ответная встреча пройдет в Форт-Лодердейле (штат Флорида) в четверг, 10 апреля. На выходных команды проведут матчи в регулярном чемпионате МЛС — «Интер Майами» дома сыграет с «Торонто», а «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Хьюстон Динамо».

Другие результаты матчей ¼ финала:

  • «Америка» (Мексика) — «Круз Асуль» (Мексика) 0:0
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» (США) — «Тигрес» (Мексика) 0:0
  • «Ванкувер Уайткэпс» (Канада) — «Пумас» (Мексика) 1:1