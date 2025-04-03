«Барселона» сделала заявление по ситуации с Ольмо и Виктором

Высший спортивный совет Испании (CSD) выпустил заявление, в которое сообщил, что полузащитник Дани Ольмо и нападающий Пау Виктор имеют право выступать за «Барселону» до конца сезона.
8 января CSD разрешил «Барселоне» зарегистрировать Ольмо и Виктора. Разрешение на регистрацию игроков носило временный характер и действовало в период судебного разбирательства между клубом, Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией. 3 апреля CSD сообщил, что футболисты имеют «право на работу», и «Барселона» может продолжать выпускать их до конца сезона.
«В своем заявлении CSD объясняет, что Комитет по контролю не имел полномочий отказать в первоначальной визе или федеральной лицензии, что делает его изначальное решение юридически недействительным. Таким образом, Дани Ольмо и Пау Виктор сохраняют свои действующие лицензии и могут выступать в составе своей команды. Стоит отметить, что с 8 января Высший спортивный совет принял срочные меры предосторожности, которые позволили игрокам продолжить профессиональную карьеру без каких-либо проблем», — сказано в заявлении «Барселоны».
Ранее сообщалось, что «Барселона» в январе смогла зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании благодаря улучшению финансового fair‑play. «Барселона» продала VIP‑места на домашнем стадионе. Позднее Ла Лига сделала заявление, в котором указала, что после проверки у клуба не было выявлено этой статьи дохода. В одном из пунктов заявления отмечалось, что «Барселона» не имеет положительного баланса или регистрационного механизма для регистрации игроков.
26‑летний Ольмо провел в текущем сезоне за «Барселону» 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. У 23‑летнего Виктора 2 забитых мяча и один результативный пас в 22 играх.
После 29 туров «Барселона» набрала 66 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, на 3 балла опережая мадридский «Реал». 5 апреля в 30-м туре Ла Лиги подопечные Ханси Флика дома сыграют с севильским «Бетисом».