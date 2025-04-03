«Барселона» сделала заявление по ситуации с Ольмо и Виктором

Ранее сообщалось, что «Барселона» в январе смогла зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании благодаря улучшению финансового fair‑play. «Барселона» продала VIP‑места на домашнем стадионе. Позднее Ла Лига сделала заявление, в котором указала, что после проверки у клуба не было выявлено этой статьи дохода. В одном из пунктов заявления отмечалось, что «Барселона» не имеет положительного баланса или регистрационного механизма для регистрации игроков.