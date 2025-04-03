Украинского футболиста жестоко убили в Берлине

Воспитанник ДЮФК «Тайм» украинец Александр Шворак был убит в Германии, сообщается на странице клуба в социальных сетях. О гибели молодого человека также писали ковельские СМИ. Как сообщалось, Александр жил в Польше вместе с родителями, откуда уехал к своему другу в Германию. Как заявила тетя спортсмена, он был жестоко убит «местными знакомыми».
«Саша жил, учился, завоевывал, побеждал, мечтал. Этот ангел был жестоко убит его же “друзьями” в городе Берлин. Матери даже не дали осмотреть тело сына, а взамен взяли тест ДНК. Эти нелюди сейчас делают все возможное, чтобы избежать ответственности за свое преступление! Страшное горе для любящей матери», — заявила родственница.
В 2024 году в Дюссельдорфе убили 17-летнего украинского баскетболиста.