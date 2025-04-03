Украинского футболиста жестоко убили в Берлине

«Саша жил, учился, завоевывал, побеждал, мечтал. Этот ангел был жестоко убит его же “друзьями” в городе Берлин. Матери даже не дали осмотреть тело сына, а взамен взяли тест ДНК. Эти нелюди сейчас делают все возможное, чтобы избежать ответственности за свое преступление! Страшное горе для любящей матери», — заявила родственница.