Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинского футболиста жестоко убили в Берлине

17-летний футболист Александр Шворак был убит в Германии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Воспитанник ДЮФК «Тайм» украинец Александр Шворак был убит в Германии, сообщается на странице клуба в социальных сетях. О гибели молодого человека также писали ковельские СМИ. Как сообщалось, Александр жил в Польше вместе с родителями, откуда уехал к своему другу в Германию. Как заявила тетя спортсмена, он был жестоко убит «местными знакомыми».

«Саша жил, учился, завоевывал, побеждал, мечтал. Этот ангел был жестоко убит его же “друзьями” в городе Берлин. Матери даже не дали осмотреть тело сына, а взамен взяли тест ДНК. Эти нелюди сейчас делают все возможное, чтобы избежать ответственности за свое преступление! Страшное горе для любящей матери», — заявила родственница.

В 2024 году в Дюссельдорфе убили 17-летнего украинского баскетболиста.