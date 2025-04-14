Молодой вратарь «Баварии» установил антирекорд клуба

За 5 туров до конца чемпионата Германии «Бавария» лидирует в турнирной таблице, на 5 очков опережая своего основного конкурента леверкузенский «Байер». В следующем туре Бундеслиги мюнхенцы на выезде сыграют с «Хайденхаймом», который борется за право остаться в элитном дивизионе на следующий сезон.