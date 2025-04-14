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Молодой вратарь «Баварии» установил антирекорд клуба

21-летний Йонас Урбиг установил антирекорд клуба в матче против дортмундской «Боруссии» (2:2) в 29-м туре чемпионата Германии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как отмечает Goal, Йонас Урбиг стал первым голкипером в истории «Баварии», который пропустил в каждом из дебютных пяти матчей за мюнхенцев в Бундеслиге (против «Бохума» — 2:3, «Униона» — 1:1, «Санкт-Паули» — 3:2, «Аугсбурга» — 3:1 и «Боруссии» Д — 2:2).

Воспитанник «Кёльна» ранее выступал за баварские команды «Ян Регенсбург» и «Гройтер Фюрт». В мюнхенский клуб Йонас Урбиг перешел в январе 2025 года. Он стал основным вратарем «Баварии» в отсутствие Мануэля Нойера, который не играет из-за мышечной травмы.

По данным инсайдера Флориана Плеттенбурга, Мануэль Нойер не восстановится к 16 апреля. По всей видимости, в ответном поединке ¼ финала Лиги чемпионов место в воротах «Баварии» вновь займет Урбиг. В первой встрече мюнхенский клуб дома уступил «Интеру» со счетом 1:2.

За 5 туров до конца чемпионата Германии «Бавария» лидирует в турнирной таблице, на 5 очков опережая своего основного конкурента леверкузенский «Байер». В следующем туре Бундеслиги мюнхенцы на выезде сыграют с «Хайденхаймом», который борется за право остаться в элитном дивизионе на следующий сезон.

Бавария
2:2
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 29
12.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Нико Ковач
Голы
Бавария
Рафаэл Геррейру
(Томас Мюллер)
65′
Серж Гнабри
(Йосип Станишич)
69′
Боруссия Д
Максимилиан Байер
(Юлиан Рюэрсон)
48′
Вальдемар Антон
75′
Составы команд
Бавария
40
Йонас Урбиг
15
Эрик Дайер
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
9
Гарри Кейн
17
Майкл Олисе
3
Ким Мин Джэ
54′
22
Рафаэл Геррейру
8
Леон Горецка
63′
45
Александр Павлович
10
Лерой Сане
64′
7
Серж Гнабри
25
Томас Мюллер
81′
11
Кингсли Коман
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
24
Даниэль Свенссон
26
Юлиан Рюэрсон
13
Паскаль Грос
23
Эмре Джан
9
Серу Гирасси
25
Никлас Зюле
81′
5
Рами Бенсебаини
6
Салих Озджан
71′
8
Феликс Нмеча
10
Юлиан Брандт
71′
17
Карни Чуквуэмека
14
Максимилиан Байер
81′
27
Карим Адейеми
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
28
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
8
Фолы
5
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Вельц
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти