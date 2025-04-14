Молодой вратарь «Баварии» установил антирекорд клуба

Как отмечает Goal, Йонас Урбиг стал первым голкипером в истории «Баварии», который пропустил в каждом из дебютных пяти матчей за мюнхенцев в Бундеслиге (против «Бохума» — 2:3, «Униона» — 1:1, «Санкт-Паули» — 3:2, «Аугсбурга» — 3:1 и «Боруссии» Д — 2:2).
Воспитанник «Кёльна» ранее выступал за баварские команды «Ян Регенсбург» и «Гройтер Фюрт». В мюнхенский клуб Йонас Урбиг перешел в январе 2025 года. Он стал основным вратарем «Баварии» в отсутствие Мануэля Нойера, который не играет из-за мышечной травмы.
По данным инсайдера Флориана Плеттенбурга, Мануэль Нойер не восстановится к 16 апреля. По всей видимости, в ответном поединке ¼ финала Лиги чемпионов место в воротах «Баварии» вновь займет Урбиг. В первой встрече мюнхенский клуб дома уступил «Интеру» со счетом 1:2.
За 5 туров до конца чемпионата Германии «Бавария» лидирует в турнирной таблице, на 5 очков опережая своего основного конкурента леверкузенский «Байер». В следующем туре Бундеслиги мюнхенцы на выезде сыграют с «Хайденхаймом», который борется за право остаться в элитном дивизионе на следующий сезон.