Миранчук объяснил, почему в США играют на искусственных полях

— Я заметил, что тут много искусственных полей. Тренируетесь тоже на искусственном?
— Нет, слава богу, на настоящем. И один раз в неделю играем на искусственном. Ну, могут быть еще предыгровые тренировки на стадионе. Вообще в целом по МЛС много искусственных полей, так как стадионы совмещаются с командами по американскому футболу. А так как считается, что это спорт номер один, лукавить не будем, эти команды предпочитают играть на искусственных полях. Потому что это считается менее травматично для них, — заявил Миранчук в интервью «Это футбол, брат».
Алексей Миранчук официально стал игроком американского клуба «Атланта Юнайтед» 30 июля 2024 года. «Атланта» заплатила итальянской «Аталанте» за россиянина 15 миллионов евро. 29-летний футболист провел за американский клуб 22 матча, в которых забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.