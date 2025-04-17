Миранчук объяснил, почему в США играют на искусственных полях

— Нет, слава богу, на настоящем. И один раз в неделю играем на искусственном. Ну, могут быть еще предыгровые тренировки на стадионе. Вообще в целом по МЛС много искусственных полей, так как стадионы совмещаются с командами по американскому футболу. А так как считается, что это спорт номер один, лукавить не будем, эти команды предпочитают играть на искусственных полях. Потому что это считается менее травматично для них, — заявил Миранчук в интервью «Это футбол, брат».