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Миранчук объяснил, почему в США играют на искусственных полях

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, почему многие матчи МЛС проходят на полях с искусственным покрытием.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— Я заметил, что тут много искусственных полей. Тренируетесь тоже на искусственном?

— Нет, слава богу, на настоящем. И один раз в неделю играем на искусственном. Ну, могут быть еще предыгровые тренировки на стадионе. Вообще в целом по МЛС много искусственных полей, так как стадионы совмещаются с командами по американскому футболу. А так как считается, что это спорт номер один, лукавить не будем, эти команды предпочитают играть на искусственных полях. Потому что это считается менее травматично для них, — заявил Миранчук в интервью «Это футбол, брат».

Алексей Миранчук официально стал игроком американского клуба «Атланта Юнайтед» 30 июля 2024 года. «Атланта» заплатила итальянской «Аталанте» за россиянина 15 миллионов евро. 29-летний футболист провел за американский клуб 22 матча, в которых забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.