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Вирджил ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем» еще на 2 года

Английский «Ливерпуль» объявил о пролонгации соглашения с капитаном команды Вирджилом ван Дейком. Действующий договор с футболистом истекал в июне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Я безмерно счастлив. Даже когда просто произношу вслух, что продлил соглашение, в голове проносится ураган мыслей и чувств… Это невероятно. Для меня большая честь остаться в “Ливерпуле” еще на два года. Я никогда не сомневался в этом решении. В моих планах был только один вариант — продолжение здесь», — цитирует ван Дейка клубная пресс-служба.

Срок нового соглашения с 33-летним капитаном рассчитан до 2027 года. Ранее новый контракт с «Ливерпулем» также подписал египетский нападающий Мохамед Салах.

Вирджил Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. На счету 33-летнего защитника 314 матчей за «красных» во всех турнирах, в которых он забил 27 мячей и отдал 13 голевых передач. В составе «Ливерпуля» нидерландец становился победителем чемпионата Англии, Кубка страны, Кубка лиги, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Лиги чемпионов.

До перехода в «Ливерпуль» ван Дейк играл за «Саутгемптон», шотландский «Селтик», а также на родине за «Гронинген» и «Виллем II». На его счету 80 матчей и 9 голов в составе сборной Нидерландов.