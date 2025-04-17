Вирджил ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем» еще на 2 года

«Я безмерно счастлив. Даже когда просто произношу вслух, что продлил соглашение, в голове проносится ураган мыслей и чувств… Это невероятно. Для меня большая честь остаться в “Ливерпуле” еще на два года. Я никогда не сомневался в этом решении. В моих планах был только один вариант — продолжение здесь», — цитирует ван Дейка клубная пресс-служба.
Срок нового соглашения с 33-летним капитаном рассчитан до 2027 года. Ранее новый контракт с «Ливерпулем» также подписал египетский нападающий Мохамед Салах.
Вирджил Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. На счету 33-летнего защитника 314 матчей за «красных» во всех турнирах, в которых он забил 27 мячей и отдал 13 голевых передач. В составе «Ливерпуля» нидерландец становился победителем чемпионата Англии, Кубка страны, Кубка лиги, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Лиги чемпионов.
До перехода в «Ливерпуль» ван Дейк играл за «Саутгемптон», шотландский «Селтик», а также на родине за «Гронинген» и «Виллем II». На его счету 80 матчей и 9 голов в составе сборной Нидерландов.