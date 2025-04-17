Вирджил ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем» еще на 2 года

«Я безмерно счастлив. Даже когда просто произношу вслух, что продлил соглашение, в голове проносится ураган мыслей и чувств… Это невероятно. Для меня большая честь остаться в “Ливерпуле” еще на два года. Я никогда не сомневался в этом решении. В моих планах был только один вариант — продолжение здесь», — цитирует ван Дейка клубная пресс-служба.