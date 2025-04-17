СМИ: Юрген Клопп готов возглавить только две команды

В 2024 году Клопп решил взять паузу в тренерской карьере. Немец возглавлял «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА. В общей сложности «Ливерпуль» провел под руководством Клоппа 489 матчей, в которых одержал 304 победы при 100 ничьих и 85 поражениях. Ранее Клопп тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».