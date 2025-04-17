СМИ: Юрген Клопп готов возглавить только две команды

По данным источника, Юрген Клопп не получает удовольствия в роли глобального руководителя футбольного направления Red Bull и готов рассмотреть варианты назначения на пост главного тренера.
По информации UOL, близкие к Клоппу люди недавно услышали от него, что он готов покинуть «Ред Булл» только ради двух команд — ради сборной Бразилии и «Реала».
В сборной Бразилии вакантно место главного тренера после отставки Доривала Жуниора. В «Реале», по данным источника, недавно наводили справки по немецкому специалисту и возможности привлечения его в мадридский клуб.
В 2024 году Клопп решил взять паузу в тренерской карьере. Немец возглавлял «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА. В общей сложности «Ливерпуль» провел под руководством Клоппа 489 матчей, в которых одержал 304 победы при 100 ничьих и 85 поражениях. Ранее Клопп тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».