Сезоны без поражений: «Байер», «Ювентус» и другие клубы-рекордсмены

«Престон Норт Энд»
В апреле 1888 года «Престон» стал одним из 12 клубов, которые основатели высшую лигу чемпионата Англии. В сезоне-1888/1889 команда выиграла дебютный чемпионат, победив в 18 матчах и еще четыре раза сыграв вничью. В этом же сезоне «Престон» стал обладателем Кубка Англии. Впервые в истории мирового футбола команда сделала «золотой дубль» и получила прозвище неуязвимая.
«Про Верчелли»
Клуб «Про Верчелли» был одним из сильнейших в Италии в 1910-х годах. «Про Верчелли» выиграл чемпионат страны три раза подряд: в сезоне-1910/1911, 1911/1912 и 1912/1913. В сезоне-1912/113 команда лишь три раза сыграла вничью, победив во всех остальных матчах. В национальном финале «Про Верчелли» разгромил «Лацио» со счетом 6:0.
«Дженоа»
«Дженоа» — один из старейших и самых титулованных клубов в Италии. «Грифоны» выиграли три первых розыгрыша чемпионата страны. В сезоне-1922/1923 команда из Генуи одержала 17 побед при пяти ничьих. В финальном раунде «Дженоа» выиграла три матча и один раз сыграла вничью. В национальном финале клуб разгромил «Лацио» со счетом 6:1.
«Атлетик»
Один из самых титулованных клубов Испании «Атлетик» выступает в Примере с момента основания лиги в 1929 году. В сезоне-1929/1930 «Атлетик» стал чемпионом Испании, одержав 12 побед и сыграв шесть раз вничью. В этом же сезоне клуб из Бильбао выиграл Кубок Испании, победив в финале «Барселону» со счетом 4:0.
«Реал Мадрид»
В четвертом розыгрыше чемпионата Испании «Мадрид» впервые выиграл титул. Во время Второй Испанской Республики все клубы дивизиона исключили из своего названия слово «Реал». В сезоне-1931/1932 команда повторила достижение «Атлетика». «Мадрид» выиграл 10 матчей и восемь раз сыграл вничью.
«Дрезднер»
Немецкий футбольный клуб «Дрезднер» доминировал в чемпионате Германии в 1940-х годах. Команда два раза подряд выиграла титул. В сезоне-1943«Дрезднер» обыграл всех соперников своей лиги, победив в 18 матчах, а также выиграл пять встреч из пяти в финальном раунде.
«Перуджа»
В сезоне-1978/1979 «Перуджа» установила рекорд Серии А, не потерпев ни одного поражения. Команда под руководством Франко Д’Аттома выиграла 11 матчей и 19 раз сыграла вничью. Несмотря на историческое достижение «Перуджа» не смогла выиграть титул, команда уступила 3 очка в итоговой таблице «Милану», который одержал 17 побед при 10 ничьих и трех поражениях.
«Динамо»
Берлинское «Динамо» выиграло чемпионат ГДР 10 раз подряд. В 1983 году клуб завоевал титул, имея на счету 20 побед при шести ничьих.
«Милан»
«Милан» под руководством Фабио Капелло выиграл чемпионат Италии в сезоне-1991/1992. Команда одержала 22 победы и 12 раз сыграла вничью. Для клуба этот титул стал 12-м. «Милан» не проигрывал в чемпионате до марта 1993 года, установив рекорд по выигранным встречам подряд — 58.
«Арсенал»
В сезоне-2003/2004 лондонский «Арсенал» под руководством Арсена Венгера выиграл чемпионат Англии. Команда одержала 26 побед и 12 раз сыграла вничью. «Арсенал» стал вторым клубом в истории чемпионата Англии после «Престона» с сезоном без поражений. За это достижение клубу вручили специальную золотую версию кубка Премьер-лиги.
«Ювентус»
Туринский «Ювентус» в сезоне-2011/2012 победил в Серии А. Команда выиграла 23 матча и 15 раз сыграла вничью. Впервые в розыгрыше чемпионата Италии с 38 турами клуб не потерпел ни одного поражения. «Ювентус» продлил победную серию до 49 матчей, проиграв в ноябре 2012 года «Наполи» в финале Кубка Италии.
«Байер»
Леверкузенский «Байер» выиграл чемпионат Германии в сезоне-2023/2024 впервые за 120-летнюю историю клуба. Команда под руководством испанского специалиста Хаби Алонсо победила в 28 матчах при шести ничьих. «Байер» прервал доминирование мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге. Клуб довел победную серию до 51 матча во всех турнирах, установив рекорд для Европы.