Сезоны без поражений: «Байер», «Ювентус» и другие клубы-рекордсмены

Один из самых титулованных клубов Испании «Атлетик» выступает в Примере с момента основания лиги в 1929 году. В сезоне-1929/1930 «Атлетик» стал чемпионом Испании, одержав 12 побед и сыграв шесть раз вничью. В этом же сезоне клуб из Бильбао выиграл Кубок Испании, победив в финале «Барселону» со счетом 4:0.