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Сезоны без поражений: «Байер», «Ювентус» и другие клубы-рекордсмены

В прошлом сезоне леверкузенский «Байер» стал чемпионом Германии впервые в истории клуба. Команда за 34 тура Бундеслиги не потерпела ни одного поражения. Посмотрим на подборку клубов, которые также смогли завершить сезон, ни разу не проиграв.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

«Престон Норт Энд»

В апреле 1888 года «Престон» стал одним из 12 клубов, которые основатели высшую лигу чемпионата Англии. В сезоне-1888/1889 команда выиграла дебютный чемпионат, победив в 18 матчах и еще четыре раза сыграв вничью. В этом же сезоне «Престон» стал обладателем Кубка Англии. Впервые в истории мирового футбола команда сделала «золотой дубль» и получила прозвище неуязвимая.

Источник: Соцсети

«Про Верчелли»

Клуб «Про Верчелли» был одним из сильнейших в Италии в 1910-х годах. «Про Верчелли» выиграл чемпионат страны три раза подряд: в сезоне-1910/1911, 1911/1912 и 1912/1913. В сезоне-1912/113 команда лишь три раза сыграла вничью, победив во всех остальных матчах. В национальном финале «Про Верчелли» разгромил «Лацио» со счетом 6:0.

«Дженоа»

«Дженоа» — один из старейших и самых титулованных клубов в Италии. «Грифоны» выиграли три первых розыгрыша чемпионата страны. В сезоне-1922/1923 команда из Генуи одержала 17 побед при пяти ничьих. В финальном раунде «Дженоа» выиграла три матча и один раз сыграла вничью. В национальном финале клуб разгромил «Лацио» со счетом 6:1.

«Атлетик»

Один из самых титулованных клубов Испании «Атлетик» выступает в Примере с момента основания лиги в 1929 году. В сезоне-1929/1930 «Атлетик» стал чемпионом Испании, одержав 12 побед и сыграв шесть раз вничью. В этом же сезоне клуб из Бильбао выиграл Кубок Испании, победив в финале «Барселону» со счетом 4:0.

Источник: AP 2024

«Реал Мадрид»

В четвертом розыгрыше чемпионата Испании «Мадрид» впервые выиграл титул. Во время Второй Испанской Республики все клубы дивизиона исключили из своего названия слово «Реал». В сезоне-1931/1932 команда повторила достижение «Атлетика». «Мадрид» выиграл 10 матчей и восемь раз сыграл вничью.

Источник: AP 2024

«Дрезднер»

Немецкий футбольный клуб «Дрезднер» доминировал в чемпионате Германии в 1940-х годах. Команда два раза подряд выиграла титул. В сезоне-1943«Дрезднер» обыграл всех соперников своей лиги, победив в 18 матчах, а также выиграл пять встреч из пяти в финальном раунде.

«Перуджа»

В сезоне-1978/1979 «Перуджа» установила рекорд Серии А, не потерпев ни одного поражения. Команда под руководством Франко Д’Аттома выиграла 11 матчей и 19 раз сыграла вничью. Несмотря на историческое достижение «Перуджа» не смогла выиграть титул, команда уступила 3 очка в итоговой таблице «Милану», который одержал 17 побед при 10 ничьих и трех поражениях.

«Динамо»

Берлинское «Динамо» выиграло чемпионат ГДР 10 раз подряд. В 1983 году клуб завоевал титул, имея на счету 20 побед при шести ничьих.

«Милан»

«Милан» под руководством Фабио Капелло выиграл чемпионат Италии в сезоне-1991/1992. Команда одержала 22 победы и 12 раз сыграла вничью. Для клуба этот титул стал 12-м. «Милан» не проигрывал в чемпионате до марта 1993 года, установив рекорд по выигранным встречам подряд — 58.

Источник: AP 2024

«Арсенал»

В сезоне-2003/2004 лондонский «Арсенал» под руководством Арсена Венгера выиграл чемпионат Англии. Команда одержала 26 побед и 12 раз сыграла вничью. «Арсенал» стал вторым клубом в истории чемпионата Англии после «Престона» с сезоном без поражений. За это достижение клубу вручили специальную золотую версию кубка Премьер-лиги.

Источник: AP 2024

«Ювентус»

Туринский «Ювентус» в сезоне-2011/2012 победил в Серии А. Команда выиграла 23 матча и 15 раз сыграла вничью. Впервые в розыгрыше чемпионата Италии с 38 турами клуб не потерпел ни одного поражения. «Ювентус» продлил победную серию до 49 матчей, проиграв в ноябре 2012 года «Наполи» в финале Кубка Италии.

Источник: AP 2024

«Байер»

Леверкузенский «Байер» выиграл чемпионат Германии в сезоне-2023/2024 впервые за 120-летнюю историю клуба. Команда под руководством испанского специалиста Хаби Алонсо победила в 28 матчах при шести ничьих. «Байер» прервал доминирование мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге. Клуб довел победную серию до 51 матча во всех турнирах, установив рекорд для Европы.