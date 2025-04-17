Анчелотти уволят из «Реала» после финала Кубка Испании

Это только восьмой раз, когда команды встречаются друг с другом в финале этого турнира. Да этого четыре раза титул забирали «сливочные», и три раза «сине-гранатовые». Только финал «Барселона» — «Атлетик», который проходил девять раз, был более частым в рамках главного матча Кубка Испании, чем игра между «блауграной» и «сливочными».