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Анчелотти уволят из «Реала» после финала Кубка Испании

Итальянский тренер Карло Анчелотти будет уволен из мадридского клуба после финала Кубка Испании. Об этом сообщает Sky Sports.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В рамках Кубка Испании «Реал» должен встретиться с «Барселоной». Финальное «эль класико» состоится 26 апреля и начнется в 21:00 мск.

Это только восьмой раз, когда команды встречаются друг с другом в финале этого турнира. Да этого четыре раза титул забирали «сливочные», и три раза «сине-гранатовые». Только финал «Барселона» — «Атлетик», который проходил девять раз, был более частым в рамках главного матча Кубка Испании, чем игра между «блауграной» и «сливочными».

Поводом для увольнения Анчелотти стали две игры с «Арсеналом» в ¼ финала Лиги чемпионов. В результате двух туров «Реал» выбыл из борьбы за чемпионство. В СМИ уже есть версии по поводу того, кто придет на замену Анчелотти. Среди возможных вариантов Юрген Клопп и Хаби Алонсо.

Напомним, Карло тренировал клуб с 2021 года. Ранее он уже был на посту главного тренера у «сливочных» в 2013—2015 годах.