Анчелотти уволят из «Реала» после финала Кубка Испании

В рамках Кубка Испании «Реал» должен встретиться с «Барселоной». Финальное «эль класико» состоится 26 апреля и начнется в 21:00 мск.
Это только восьмой раз, когда команды встречаются друг с другом в финале этого турнира. Да этого четыре раза титул забирали «сливочные», и три раза «сине-гранатовые». Только финал «Барселона» — «Атлетик», который проходил девять раз, был более частым в рамках главного матча Кубка Испании, чем игра между «блауграной» и «сливочными».
Поводом для увольнения Анчелотти стали две игры с «Арсеналом» в ¼ финала Лиги чемпионов. В результате двух туров «Реал» выбыл из борьбы за чемпионство. В СМИ уже есть версии по поводу того, кто придет на замену Анчелотти. Среди возможных вариантов Юрген Клопп и Хаби Алонсо.
Напомним, Карло тренировал клуб с 2021 года. Ранее он уже был на посту главного тренера у «сливочных» в 2013—2015 годах.