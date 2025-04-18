Агент Клоппа поставил точку в вопросе прихода тренера в «Реал»

«Я понимаю, что продолжаются консультации с лучшими клубами Европы и некоторыми федерациями по поводу Клоппа. Однако он не намерен занимать пост главного тренера в следующем сезоне: ни в “Реале”, ни в сборной Бразилии. Юрген доволен своей ролью глобального руководителя Red Bull и имеет действующий контракт, так что больше нечего сказать», — сказал Косике для Sky Sport Germany.
Ранее в СМИ появлялась информация, что 57-летний специалист не получает удовольствия в роли глобального руководителя футбольного направления Red Bull и рассматривает варианты с возобновлением тренерской деятельности.
В 2024 году Клопп решил взять паузу в тренерской карьере. Немец возглавлял «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА. В общей сложности «Ливерпуль» провел под руководством Клоппа 489 матчей, в которых одержал 304 победы при 100 ничьих и 85 поражениях. Ранее Клопп тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».