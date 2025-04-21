Мбаппе сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании

По информации источника, 26-летний француз близок к тому, чтобы полностью восстановиться от небольшого повреждения связок правой лодыжки, полученного в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2).
Отмечается, что Мбаппе может принять участие в выездном матче 33-го тура Примеры против «Хетафе», который пройдет в среду, 23 апреля.
Финал Кубка Испании пройдет в в Севилье в субботу, 26 апреля. Начало матча — в 23:00 по московскому времени. «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в финале впервые с 2014 года.
В этом сезоне Мбаппе провел за «Реал» 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 33 мяча и сделал пять голевых передач.