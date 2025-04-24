Главный тренер Альгуасиль покинет клуб Захаряна «Реал Сосьедад»

Напомним, в составе испанского клуба выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Ранее стало известно, что Захарян больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы.
«Иманоль Альгуасиль сообщил “Реал Сосьедад” о своем решении уйти с поста главного тренера. Альгуасиль, после шести с половиной сезонов у руля, покинет клуб в конце текущего сезона.
Но пока этот момент не наступил, есть за что бороться. Шестая путевка в Европу и завершение этой замечательной истории требуют от всех последних усилий", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
53-летний Альгуасиль возглавил команду в 2018 году. Под его руководством «Реал Сосьедад» завоевал Кубок Испании.
В текущем сезоне команда из Сан-Себастьяна занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка.
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за €13 млн. Россиянин провел за испанский клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Большую часть текущего сезона 21-летний футболист пропустил из-за травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки и проблем с мышцами ноги.