Главный тренер Альгуасиль покинет клуб Захаряна «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за €13 млн. Россиянин провел за испанский клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Большую часть текущего сезона 21-летний футболист пропустил из-за травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки и проблем с мышцами ноги.