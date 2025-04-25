Источник: тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола помирился с женой

Отмечается, что Гвардиола взял на себя обязательство раз в неделю летать в Барселону из Манчестера на частном самолете, который ему предоставит клуб, чтобы увидеться с Кристиной и дочкой Валентиной. Тренер хочет сохранить отношения со своей супругой.