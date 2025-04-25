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Источник: тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола помирился с женой

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и его жена Кристина Серра решили восстановить отношения, сообщает El Nacional.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Пара распалась в январе этого года. Они не оформляли развод, но пожелали жить отдельно из-за решения испанца продлить контракт с «Сити». Серра в свою очередь хотела жить в Барселоне.

Сейчас супруги провели вместе несколько дней во время пасхи, после чего решили дать второй шанс их отношениям.

Отмечается, что Гвардиола взял на себя обязательство раз в неделю летать в Барселону из Манчестера на частном самолете, который ему предоставит клуб, чтобы увидеться с Кристиной и дочкой Валентиной. Тренер хочет сохранить отношения со своей супругой.

После 34 матчей «Манчестер Сити» набрал 61 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, отставая на 18 баллов от лидирующего «Ливерпуля». В этом сезоне подопечные Пепа Гвардиолы вылетели из Лиги чемпионов в стыковых матчах за право участия в ⅛ финала. «Синие» в двух матчах уступили мадридскому «Реалу».