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L'Equipe: Головин скоро может вернуться в Россию

Как сообщает L'Equipe, футболист «Монако» Александр Головин может вернуться в Россию до истечения контракта с клубом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, Головин признался своим товарищам по команде в некоторой усталости, желании поискать что-то другое и, прежде всего, вернуться домой. Тоска вызвана уменьшением игровой практики, а также чередой травм, из-за которых футболист в общей сложности пропустил полтора месяца соревнований.

Близкие друзья футболиста заявили изданию, что Головин не думает уходить из «Монако», хочет стать с ним чемпионом Франции и играть в Лиге чемпионов. Однако им действительно постоянно интересуются российские клубы, особенно «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В клубе также заявили, что Головин очень важен для «Монако». Его сезон был омрачен проблемами со здоровьем, но продление его контракта свидетельствует о вере в его будущее.

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

Недавно Головин рассказал, в какой российский клуб точно никогда не перейдет.