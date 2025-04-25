L'Equipe: Головин скоро может вернуться в Россию

По данным источника, Головин признался своим товарищам по команде в некоторой усталости, желании поискать что-то другое и, прежде всего, вернуться домой. Тоска вызвана уменьшением игровой практики, а также чередой травм, из-за которых футболист в общей сложности пропустил полтора месяца соревнований.
Близкие друзья футболиста заявили изданию, что Головин не думает уходить из «Монако», хочет стать с ним чемпионом Франции и играть в Лиге чемпионов. Однако им действительно постоянно интересуются российские клубы, особенно «Зенит» из Санкт-Петербурга.
В клубе также заявили, что Головин очень важен для «Монако». Его сезон был омрачен проблемами со здоровьем, но продление его контракта свидетельствует о вере в его будущее.
Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.
Недавно Головин рассказал, в какой российский клуб точно никогда не перейдет.