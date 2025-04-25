L'Equipe: Головин скоро может вернуться в Россию

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.