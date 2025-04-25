«Реал» требует отстранить судью от финала Кубка Испании

Мадридский «Реал» и «Барселона» сыграют в финале Кубка Испании в субботу, 26 апреля. Матч состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Начало — в 23 часа по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.
Клубный телеканал «Реала» подготовил нарезку с ошибками рефери. В видео подчеркивается, что с баскским рефери «Реал» одержал 64% побед. В то же время «Барселона» — 81% побед. Де Бургос Бенгоэчеа заплакал на пресс-конференции перед матчем.
«Когда твоему сыну говорят в школе, что его отец — “вор”, и он возвращается домой в слезах, это действительно тяжело», — сказал Бенгоэчеа на пресс-конференции.
Как сообщает COPE, в «Королевском клубе» удивлены поведением Бенгоэчеа на предматчевой пресс-конференции, на которой арбитр заплакал из-за критики в свой адрес со стороны клубного телевидения «сливочных» В испанском гранде считают, что Бенгоэчеа не готов к работе на финале Кубка Испании.