«Реал» требует отстранить судью от финала Кубка Испании

Как сообщает COPE, в «Королевском клубе» удивлены поведением Бенгоэчеа на предматчевой пресс-конференции, на которой арбитр заплакал из-за критики в свой адрес со стороны клубного телевидения «сливочных» В испанском гранде считают, что Бенгоэчеа не готов к работе на финале Кубка Испании.