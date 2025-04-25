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«Реал» требует отстранить судью от финала Кубка Испании

«Реал» рассчитывает, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отстранит судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа от работы на финальном матче Кубка Испании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Мадридский «Реал» и «Барселона» сыграют в финале Кубка Испании в субботу, 26 апреля. Матч состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Начало — в 23 часа по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Клубный телеканал «Реала» подготовил нарезку с ошибками рефери. В видео подчеркивается, что с баскским рефери «Реал» одержал 64% побед. В то же время «Барселона» — 81% побед. Де Бургос Бенгоэчеа заплакал на пресс-конференции перед матчем.

«Когда твоему сыну говорят в школе, что его отец — “вор”, и он возвращается домой в слезах, это действительно тяжело», — сказал Бенгоэчеа на пресс-конференции.

Как сообщает COPE, в «Королевском клубе» удивлены поведением Бенгоэчеа на предматчевой пресс-конференции, на которой арбитр заплакал из-за критики в свой адрес со стороны клубного телевидения «сливочных» В испанском гранде считают, что Бенгоэчеа не готов к работе на финале Кубка Испании.