Матч «Барселона» — «Реал» 26 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск на Олимпийском стадионе Севильи («Ла-Картуха»). Главный арбитр матча — Рикардо де Бургос Бенгоэчеа. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
На стадии полуфинала «Барселона» в двухраундовом противостоянии одолела мадридский «Атлетико» (4:4, 1:0). «Реал» в похожей борьбе прошел «Реал Сосьедад» (1:0, 4:4). Принципиальные соперники параллельно сражаются за чемпионский титул в Ла Лиге. За 5 туров до финиша «Барселона» опережает «Реал» на 4 очка. Через тур каталонцы и мадридцы в рамках проведут еще одно класико, встреча состоится в Барселоне 11 мая. В следующем матче после финала Кубка Короля «Барселоне» предстоит встретиться с миланским «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов. «Реал» выбыл из розыгрыша турнира в ¼ финала, уступив лондонскому «Арсеналу».
Оба клуба перед финалом Кубка понесли потери. «Барселона» сыграет без лучшего бомбардира Роберта Левандовского и левого защитника Алехандро Бальде. «Реал» потерял из-за травм Эдуардо Камавинга и Давида Алабу, под вопросом участие в матче Ферлана Менди и Килиана Мбаппе.
Перед финалом произошел скандал. «Реал» подверг критике назначение на матч арбитра Рикардо Бенгоэчеа, заявив, что баскский арбитр предвзят и совершил ряд ошибок в пользу соперников в предыдущих матчах. На предматчевой пресс-конференции судья не сдержал слез, говоря об этом, что вызвало новую волну возмущения «Реала» и требование отстранить арбитра. Смены судьи не произошло, как и не подтвердились слухи о том, что мадридский клуб в знак протеста готов бойкотировать матч.
Букмекеры не видят явного фаворита в Класико, но отдают небольшое предпочтение «Барселоне». Ставки на победу лидера Ла Лиги в основное время принимают с коэффициентом 2,25, а на выигрыш клуба из Мадрида — 2,85. На то, что трофей достанется «Барселоне», можно поставить с коэффициентом 1,72. «Реалу» — 2,10. Сомнений в большом количестве голов у экспертов нет: тотал больше 2.5 предложен за 1,47.