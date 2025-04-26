Матч «Барселона» — «Реал» 26 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Перед финалом произошел скандал. «Реал» подверг критике назначение на матч арбитра Рикардо Бенгоэчеа, заявив, что баскский арбитр предвзят и совершил ряд ошибок в пользу соперников в предыдущих матчах. На предматчевой пресс-конференции судья не сдержал слез, говоря об этом, что вызвало новую волну возмущения «Реала» и требование отстранить арбитра. Смены судьи не произошло, как и не подтвердились слухи о том, что мадридский клуб в знак протеста готов бойкотировать матч.