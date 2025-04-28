Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в матче 34-го тура АПЛ со счетом 5:1. Благодаря этой победе команда Арне Слота стала недосягаемой для остальных соперников и досрочно выиграла чемпионат Англии. За 34 тура АПЛ «Ливерпуль» проиграл только два матча. Ближайший преследователь лондонский «Арсенал» отстает от красных на 15 очков.
«От себя лично и от лица всего клуба хочу поздравить “Ливерпуль” с победой в АПЛ. Она заслуженная, никаких сомнений. Потрясающая команда.
Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем выступить лучше и побороться за победу до конца сезона, но сейчас мои поздравления “Ливерпулю”», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
В предыдущий раз «Ливерпуль» стал чемпионом при Юргене Клоппе в 2020 году, нынешний титул чемпионов Англии стал 20-м в истории клуба и вторым в АПЛ (основана в 1992 году). «Ливерпуль» догнал рекордсмена по числу побед в чемпионате «Манчестер Юнайтед» (также 20).
Ранее «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов в ⅛ финала, проиграв «ПСЖ». Также мерсисайдцы уступили в 1/16 финала Кубка Англии аутсайдеру Чемпионшипа «Плимуту» и проиграли в финале Кубка лиги «Ньюкаслу».