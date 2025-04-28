Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии

«От себя лично и от лица всего клуба хочу поздравить “Ливерпуль” с победой в АПЛ. Она заслуженная, никаких сомнений. Потрясающая команда.



Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем выступить лучше и побороться за победу до конца сезона, но сейчас мои поздравления “Ливерпулю”», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.