«Интер Майами» без Месси и Суареса упустил победу в матче МЛС

«Конечно, в команде будут изменения, многие игроки устают и не успевают восстановиться. Потому что я считаю, что важно сосредоточиться на следующей игре и оправиться от поражения, которое мы должны забыть.



Что касается Месси, то он хорошо провел концовку матча с “Ванкувером”. Очевидно, он устал, а игра на искусственном газоне может еще больше утомить футболиста из-за покрытия», — приводит слова Маскерано Goal.com.