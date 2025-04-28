«Интер Майами» без Месси и Суареса упустил победу в матче МЛС

«Даллас» на своем поле обыграл «Интер Майами» со счетом 4:3. До 68-й минуты хозяева уступали гостям со счетом 1:3, но в течение следующих 13 минут забили три мяча.
В составе победителей мяч в свои ворота забил защитник Шакелл Мур (8-я минута). Также по голу на счету Осазе Урогиде (65), Андерсона Хулио (69) и Педриньо (81). У «Интер Майами» отметились Фафа Пико (16), Аллен Обандо (29) и Давид Мартинес (56).
«Интер Майами» потерпел первое поражение в регулярном чемпионате МЛС и с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» набрал 15 очков и поднялся на шестую позицию в Западной конференции.
Ранее главный тренер Хавьер Маскерано объяснил, почему за «Интер Майами» не сыграют Лионель Месси и Луис Суарес, которые пропустили тренировку перед встречей с «Далласом». Им дали отдых перед ответным матчем ½ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Ванкувером», который состоится 1 мая.
«Конечно, в команде будут изменения, многие игроки устают и не успевают восстановиться. Потому что я считаю, что важно сосредоточиться на следующей игре и оправиться от поражения, которое мы должны забыть.
Что касается Месси, то он хорошо провел концовку матча с “Ванкувером”. Очевидно, он устал, а игра на искусственном газоне может еще больше утомить футболиста из-за покрытия», — приводит слова Маскерано Goal.com.
Напомним, 25 апреля «Интер Майами» на выезде уступил «Ванкуверу» в первом матче ½ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ со счетом 0:2.