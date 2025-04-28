Салах сравнил победу «Ливерпуля» в АПЛ при Клоппе и Слоте

Матч прошел на «Энфилде». У хозяев отличились Луис Диас (16-я минута), Алексис Макаллистер (24), Коди Гакпо (34) и Мохамед Салах (63). У «Тоттенхэма» забил Доминик Соланке (12), еще один игрок шпор Дестини Удоджи на 69-й минуте срезал мяч в свои ворота.
Салах забил 185-й гол в АПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира среди легионеров, опередив по этому показателю аргентинца Серхио Агуэро.
Благодаря этой победе команда Арне Слота стала недосягаемой для остальных соперников и досрочно выиграла чемпионат Англии.
«Невероятно. Выиграть АПЛ перед своими болельщиками — это нечто особенное. Вы видели их поддержку в каждой игре. Это намного лучше, чем пять лет назад, 100%. Теперь у нас другая команда, другой тренер, так что мы смогли показать, что можем сделать это снова, и это нечто особенное», — приводит слова Салаха Sky Sports.
В последний раз «Ливерпуль» стал чемпионом при Юргене Клоппе в 2020 году, нынешний титул чемпионов Англии стал 20-м в истории клуба и вторым в АПЛ (основана в 1992 году). «Ливерпуль» сравнялся по числу побед в чемпионате страны с «Манчестер Юнайтед», на счету красных дьяволов также 20 титулов.