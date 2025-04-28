Салах сравнил победу «Ливерпуля» в АПЛ при Клоппе и Слоте

«Невероятно. Выиграть АПЛ перед своими болельщиками — это нечто особенное. Вы видели их поддержку в каждой игре. Это намного лучше, чем пять лет назад, 100%. Теперь у нас другая команда, другой тренер, так что мы смогли показать, что можем сделать это снова, и это нечто особенное», — приводит слова Салаха Sky Sports.