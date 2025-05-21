Де Брейне: Манчестер — мой дом. Горжусь всем, чего мы добились

«Манчестер — это мой дом. Здесь родились мои дети. Я приехал сюда с женой Мишель, рассчитывая задержаться надолго, но и представить не мог, что останусь на десять лет. Мы вместе с болельщиками, командой, клубом добились всего, что только можно. Мы сделали клуб и город больше, и теперь молодые игроки продолжат наше дело.



Я всегда хотел играть с креативом, страстью, получать удовольствие от футбола — надеюсь, зрителям это было видно. Все, кто был рядом, — в клубе и за его пределами — помогли мне стать лучшей версией себя. Я обрел здесь друзей на всю жизнь. Мы обязательно еще вернемся.



Эта команда старается не только побеждать, но и дарить эмоции. Здесь работают невероятные люди — и на поле, и за кулисами. Клуб будет побеждать и дальше. Уверен, болельщики, как и раньше, будут поддерживать команду.



Когда выигрываешь — хочется выигрывать еще. Мы толкали Манчестер вперед. Пять или шесть парадов побед — и каждый раз это было невероятно. Было слишком много особенных моментов, чтобы их пересчитать. Это была настоящая привилегия», — сказал де Брейне.



Кевин Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Вольфсбурга» за 76 млн евро, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории клуба. За десять лет он провел за клуб в общей сложности 421 матч, в которых забил 108 мячей и отдал 177 голевых передач.