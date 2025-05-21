Де Брейне: Манчестер — мой дом. Горжусь всем, чего мы добились

«Манчестер — это мой дом. Здесь родились мои дети. Я приехал сюда с женой Мишель, рассчитывая задержаться надолго, но и представить не мог, что останусь на десять лет. Мы вместе с болельщиками, командой, клубом добились всего, что только можно. Мы сделали клуб и город больше, и теперь молодые игроки продолжат наше дело.
Я всегда хотел играть с креативом, страстью, получать удовольствие от футбола — надеюсь, зрителям это было видно. Все, кто был рядом, — в клубе и за его пределами — помогли мне стать лучшей версией себя. Я обрел здесь друзей на всю жизнь. Мы обязательно еще вернемся.
Эта команда старается не только побеждать, но и дарить эмоции. Здесь работают невероятные люди — и на поле, и за кулисами. Клуб будет побеждать и дальше. Уверен, болельщики, как и раньше, будут поддерживать команду.
Когда выигрываешь — хочется выигрывать еще. Мы толкали Манчестер вперед. Пять или шесть парадов побед — и каждый раз это было невероятно. Было слишком много особенных моментов, чтобы их пересчитать. Это была настоящая привилегия», — сказал де Брейне.
Кевин Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Вольфсбурга» за 76 млн евро, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории клуба. За десять лет он провел за клуб в общей сложности 421 матч, в которых забил 108 мячей и отдал 177 голевых передач.
Де Брейне выиграл с «горожанами» 18 трофеев: шесть чемпионских титулов АПЛ, пять Кубков лиги, два Кубка Англии, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Также 33-летний бельгиец дважды признавался игроком сезона в АПЛ.
Последним матчем для де Брейне за «Манчестер Сити» должна стать выездная встреча 38-го тура АПЛ против «Фулхэма», которая пройдет в воскресенье, 25 мая. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Хосеп Гвардиола
Андони Ираола
Омар Мармуш
(Матео Ковачич)
14′
Бернарду Силва
(Илкай Гюндоган)
38′
Нико Гонсалес
(Матеус Нунес)
89′
Дэниэл Джеббисон
90+6′
31
Эдерсон
67′
27
Матеус Нунес
24
Йошко Гвардиол
3
Рубен Диаш
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
67′
20
Бернарду Силва
90′
10
Джек Грилиш
7
Омар Мармуш
90′
11
Жереми Доку
17
Кевин Де Брейне
69′
14
Нико Гонсалес
9
Эрлин Бреут Холанн
82′
16
Родри
19
Илкай Гюндоган
90′
52
Оскар Бобб
13
Кепа Аррисабалага
16
Маркус Таверньер
88′
24
Антуан Семеньо
27
Илья Забарный
2
Дин Хейсен
36′
12
Тайлер Адамс
4
Льюис Кук
74′
22
Хулиан Араухо
44′
69′
15
Адам Смит
3
Милош Керкез
83′
20
Хулио Солер
19
Джастин Клюйверт
46′
7
Дэвид Брукс
9
Эванилсон
83′
21
Дэниэл Джеббисон
1
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
7
Фолы
13
2
Офсайды
3
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти