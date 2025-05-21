Гвардиола назвал условие, при котором покинет «Манчестер Сити»

«Я сказал руководству, что не хочу большой состав. Я не хочу отправлять на трибуну по пять-шесть игроков. Я этого не хочу, или уйду. Если они не сделают состав короче, я не останусь. Моя душа не может отправлять игроков на трибуну и не давать им играть», — сказал Гвардиола.