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Гвардиола назвал условие, при котором покинет «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Борнмутом» (3:1) в 37-м туре АПЛ заявил, что недоволен количеством игроков в составе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я сказал руководству, что не хочу большой состав. Я не хочу отправлять на трибуну по пять-шесть игроков. Я этого не хочу, или уйду. Если они не сделают состав короче, я не останусь. Моя душа не может отправлять игроков на трибуну и не давать им играть», — сказал Гвардиола.

В текущем сезоне за «Манчестер Сити» сыграли 38 футболистов. В заявке основной команды находится 28 игроков.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За девять лет он завоевал с «горожанами» 18 трофеев, в том числе шесть раз выигрывал АПЛ, дважды побеждал в Кубке Англии и один раз — в Лиге чемпионов. В ноябре 2024 года «Сити» продлил контракт с Гвардиолой до лета 2027 года.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от занимающего второе место «Арсенала» на три очка. В заключительном 38-м туре АПЛ, который пройдет 25 мая, «горожане» на выезде сыграют с «Фулхэмом». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Манчестер Сити
3:1
Первый тайм: 2:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 37
20.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Андони Ираола
Голы
Манчестер Сити
Омар Мармуш
(Матео Ковачич)
14′
Бернарду Силва
(Илкай Гюндоган)
38′
Нико Гонсалес
(Матеус Нунес)
89′
Борнмут
Дэниэл Джеббисон
90+6′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
67′
27
Матеус Нунес
24
Йошко Гвардиол
3
Рубен Диаш
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
67′
20
Бернарду Силва
90′
10
Джек Грилиш
7
Омар Мармуш
90′
11
Жереми Доку
17
Кевин Де Брейне
69′
14
Нико Гонсалес
9
Эрлин Бреут Холанн
82′
16
Родри
19
Илкай Гюндоган
90′
52
Оскар Бобб
Борнмут
13
Кепа Аррисабалага
16
Маркус Таверньер
88′
24
Антуан Семеньо
27
Илья Забарный
2
Дин Хейсен
36′
12
Тайлер Адамс
4
Льюис Кук
74′
22
Хулиан Араухо
44′
69′
15
Адам Смит
3
Милош Керкез
83′
20
Хулио Солер
19
Джастин Клюйверт
46′
7
Дэвид Брукс
9
Эванилсон
83′
21
Дэниэл Джеббисон
Статистика
1
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
7
Фолы
13
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти