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Беллингем пропустит старт следующего сезона из-за операции

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перенесет операцию на плече после завершения клубного чемпионата мира. Об этом сообщает The Athletic.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

21-летний англичанин испытывает дискомфорт и последние два года играет с фиксирующей повязкой. Операция на плече запланирована на июль. Ожидается, что восстановление после операции займет около трех месяцев. Таким образом, Беллингем пропустит старт следующего сезона и вернется на поле ориентировочно в октябре.

Отмечается, что Беллингем будут оперировать в той же клинике, в которой ранее лечились его одноклубники Ферлан Менди, Антонио Рюдигер и Эдер Милитао.

Клубный чемпионат мира по футболу пройдет с 15 июня по 13 июля в США. На групповом этапе «Реал» сыграет с «Аль-Хилялем», «Пачукой» и «Зальцбургом».

В нынешнем сезоне Беллингем провел за «Реал» 51 матч во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 14 голевых передач. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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