Беллингем пропустит старт следующего сезона из-за операции

21-летний англичанин испытывает дискомфорт и последние два года играет с фиксирующей повязкой. Операция на плече запланирована на июль. Ожидается, что восстановление после операции займет около трех месяцев. Таким образом, Беллингем пропустит старт следующего сезона и вернется на поле ориентировочно в октябре.