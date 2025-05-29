Дубли Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу в МЛС

У хозяев по два мяча забили Лионель Месси (27', 87') и Луис Суарес (68', 71'). Также Месси и Суарес по разу ассистировали друг другу. У гостей отличились Данте Сили (74') и Виктор Лотури (90+2').
Защитник «Интер Майами» Жорди Альба получил повреждение и был заменен на 24-й минуте. Перед этим хозяева из-за травмы также потеряли аргентинского защитника Гонсало Лухана.
В текущем сезоне Месси провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи. На счету Суареса за аналогичное количество игр забил пять голов и отдал восемь голевых передач.
«Интер Майами» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в МЛС и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 1 июня, «цапли» дома сыграют с «Коламбус Крю». Начало матча — в 2:30 по московскому времени.