Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
31.05
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.45
П2
3.50
Футбол. Кубок России
01.06
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.50
П2
2.11

Гол и передача Миранчука помогли «Атланте» обыграть «Орландо»

«Атланта Юнайтед» дома одержала волевую победу над «Орландо Сити» (3:2) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев отличились Алексей Миранчук (19'), Бартош Слиш (83') и Джамал Тьяре (90+5'). У гостей забивали Сесар Араухо (4') и Рамиро Энрике (32'). На 77-й минуте «Орландо» остался в меньшинстве после удаления Араухо.

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил второй мяч в нынешнем сезоне. Также на счету 29-летнего россиянина голевая и предголевая передачи. Всего на его счету после 16 матчей два гола и три результативные передачи.

«Атланта» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 1 июня, команда Миранчука на выезде сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало матча — в 2:30 по московскому времени.