Гол и передача Миранчука помогли «Атланте» обыграть «Орландо»

У хозяев отличились Алексей Миранчук (19'), Бартош Слиш (83') и Джамал Тьяре (90+5'). У гостей забивали Сесар Араухо (4') и Рамиро Энрике (32'). На 77-й минуте «Орландо» остался в меньшинстве после удаления Араухо.
Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил второй мяч в нынешнем сезоне. Также на счету 29-летнего россиянина голевая и предголевая передачи. Всего на его счету после 16 матчей два гола и три результативные передачи.
«Атланта» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 1 июня, команда Миранчука на выезде сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало матча — в 2:30 по московскому времени.