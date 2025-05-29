В «Баварию» перешел один из лучших защитников Бундеслиги

29-летний Та подписал контракт с «Баварией» до 30 июня 2029 года. За новый клуб он будет выступать под четвертым игровым номером. Как сообщают немецкие СМИ, зарплата Та в Мюнхене составит 14 миллионов евро за сезон.
Та — воспитанник «Гамбурга». В 2015 году Джонатан перебрался в «Байер», и с того времени провел за леверкузенский клуб 402 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 13 результативных передач. В сезоне-2023/24 Та был частью команды, впервые в истории «Байера» победившей в Бундеслиге. Причем коллектив Хаби Алонсо провел тот сезон без поражений. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость немецкого защитника составляет 30 миллионов евро.
По итогам минувшего сезона «Бавария» стала чемпионом Германии, а «Байер» завершил сезон на втором месте.