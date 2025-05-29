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Голкипер Муслера уходит из «Галатасарая» после 14 лет в клубе

Экс-вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера, которому в июне исполнится 39 лет, покидает «Галатасарай». Об этом сообщил официальный сайт турецкого клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я могу с точностью сказать, что завтра сыграю свой последний матч за “Галатасарай”. С первого дня верил, что выиграю здесь трофеи, и посвятил себя этому. Я был горд и счастлив на протяжении 14 лет. Хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде и тренеров за успехи, которых мы достигли вместе. Болельщики дарили мне любовь, уважение и счастье каждую минуту на протяжении 14 лет. Они поддерживали меня и в хорошие, и в плохие времена. Хотел бы выразить огромную благодарность всем нашим поклонникам. Вы — фанаты самого большого клуба в мире, и вы определенно должны всегда его поддерживать, никогда не отворачиваться от него. Всегда будьте с “Галатасараем”, — приводит слова Муслеры официальный сайт клуба.

30 мая «Галатасарай» примет на своем поле «Истанбул Башакшехир» в матче последнего тура чемпионата Турции. Желто-красные досрочно обеспечили себе победу в национальном первенстве, в рекордный 25-й раз став чемпионами Турции.

Фернандо Муслера выступал за «Галатасарай» с 2011 года. С этой командой он восемь раз стал чемпионом Турции, три раза брал Кубок страны и пять раз — национальный Суперкубок. Муслера провел 550 матчей за клуб и занимает второе место в истории клуба по количеству игр, уступая лишь экс-защитнику Бюленту Коркмазу.

На счету Муслеры 133 команду за сборную Уругвая, в которой он завершил свои выступления после чемпионата мира 2022 года.