«Манчестер Юнайтед» запланировал громкий обмен с «Наполи»

«Наполи» в завершившемся сезоне в 4-й раз в своей истории стал чемпионом Италии. «Манчестер Юнайтед» провел неудачный для себя сезон, оказавшись на 15-м месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги и уступив в финале Лиги Европы «Тоттенхэму».