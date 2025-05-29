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«Манчестер Юнайтед» запланировал громкий обмен с «Наполи»

Глава трансферного отдела «Манчестер Юнайтед» Мэтт Харгривз вылетел в Италию для переговоров по трансферу принадлежащего «Наполи» нападающего.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» планирует обменять своего нападающего Расмуса Хейлунна на Виктора Осимхена, который вернется в Неаполь после годичной аренды в «Галатасарае». «Наполи» готов рассмотреть данный обмен, если «МЮ» доплатит около 40 миллионов евро.

Виктор Осимхен в прошедшем сезоне чемпионата Турции забил 25 голов в 29 матчах. Хейлунн — 4 мяча в 32 играх АПЛ.

«Наполи» в завершившемся сезоне в 4-й раз в своей истории стал чемпионом Италии. «Манчестер Юнайтед» провел неудачный для себя сезон, оказавшись на 15-м месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги и уступив в финале Лиги Европы «Тоттенхэму».