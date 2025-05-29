Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
31.05
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.45
П2
3.51
Футбол. Кубок России
01.06
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.50
П2
2.11

Стоимость форварда Кокорина упала на €100 тыс

Стоимость форварда Александра Кокорина упала на €100 тыс. после серебра в чемпионате Кипра.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Стоимость форварда Александра Кокорина стала ниже на €100 тыс. поле того как его команда — кипрский «Арис» — заняла только второе место в чемпионате страны.

Кокорин является капитаном кипрской команды провел 28 матчей и забил 10 мячей. Теперь он стоит €600 тыс. по данным Transfermarkt. Отметим, что Стоимость российского полузащитника АЕЛа из Лимасола Даниила Лесового осталась прежней — €1,5 млн.

Напомним, 31 августа 2022 года Кокорин на правах аренды перешел в лимасольский «Арис» до конца сезона-2022/2023. Он также был признан лучшим футболистом Кипра в 2023 году по версии местного Союза спортивных журналистов.

В России Кокорин играл в составе «Зенита» московского «Динамо» и «Спартака», «Сочи» и «Анжи». С 2021 года Александр покинул пределы родной страны.

Сейчас команду «Арис» возглавил бывший тренер махачкалинского «Динамо».