Стоимость форварда Кокорина упала на €100 тыс

Стоимость форварда Александра Кокорина стала ниже на €100 тыс. поле того как его команда — кипрский «Арис» — заняла только второе место в чемпионате страны.
Кокорин является капитаном кипрской команды провел 28 матчей и забил 10 мячей. Теперь он стоит €600 тыс. по данным Transfermarkt. Отметим, что Стоимость российского полузащитника АЕЛа из Лимасола Даниила Лесового осталась прежней — €1,5 млн.
Напомним, 31 августа 2022 года Кокорин на правах аренды перешел в лимасольский «Арис» до конца сезона-2022/2023. Он также был признан лучшим футболистом Кипра в 2023 году по версии местного Союза спортивных журналистов.
В России Кокорин играл в составе «Зенита» московского «Динамо» и «Спартака», «Сочи» и «Анжи». С 2021 года Александр покинул пределы родной страны.
Сейчас команду «Арис» возглавил бывший тренер махачкалинского «Динамо».