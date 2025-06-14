Старт КЧМ. «Формула-1» и финал НХЛ: что посмотреть сегодня

Теннис. Хертогенбос. ½ финала. Екатерина Александрова (Россия, 19) — Элизе Мертенс (Бельгия, 25)
12:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
19-я ракетка мира Екатерина Александрова четвертый год подряд добирается до стадии полуфинала на турнире категории WTA 250 в Хертогенбосе. В 2022-м и 2023 годах она становилась чемпионкой. На этот раз за выход в финал россиянка поборется с представительницей Бельгии Элизе Мертенс.
Счет личных встреч между девушками — 3:1 в пользу Александровой. В этом сезоне она уже одержала победу над бельгийкой на турнире в Дохе — в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.
Автоспорт. «Формула-1». Гран-При Канады. Квалификация
23:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Лидер текущего сезона Оскар Пиастри из «Макларен» и его партнер по команде Ландо Норрис попытаются занять первые места на стартовой решетке. В Испании именно между этими пилотами развернулась борьба за победу. Сможет ли действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булл» составить конкуренцию молодым талантам? А может, Шарль Леклер из «Феррари» заявит о себе? Узнаем уже скоро.
Хоккей. Кубок Стэнли. Финал. «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз». 5-й матч
03:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Пятый матч финальной серии плей-офф НХЛ пройдет на домашней арене «Ойлерз». В четвертой игре хоккеисты «Эдмонтона» совершили камбэк со счета 0:3 после первого периода и вырвали победу — 5:4. Подопечные Криса Кноблауха сравняли счет в серии — 2:2.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 35. Россиянин провел 115-й матч в Кубке Стэнли и вышел на 15-е место по этому показателю среди голкиперов.
Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида» — вновь попытается завладеть лидерством в финальной серии, а «Эдмонтон» постарается не проиграть при своих болельщиках.
Футбол. Матч открытия Клубного чемпионата мира. Группа А. «Аль-Ахли» — «Интер Майами»
03:00. Где смотреть: Окко Спорт.
Матч открытия Клубного чемпионата мира пройдет между египетским «Аль-Ахли» и американским «Интер Майами». Команда из Египта 12 раз выигрывала Лигу чемпионов КАФ, а «Интер Майами» стал лучшим по итогам регулярного чемпионата МЛС-2024.
«Аль-Ахли» во главе с испанцем Хосе Ривейро попробует остановить грозное нападение клуба из штата Флорида — Лионеля Месси и Луиса Суареса. Две главные звезды «Интер Майами» находятся в отличной форме: Месси забил пять голов и сделал три результативные передачи в трех последних матчах. На счету Суареса — три мяча и одна голевая передача в двух последних встречах.