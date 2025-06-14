Старт КЧМ. «Формула-1» и финал НХЛ: что посмотреть сегодня

Лидер текущего сезона Оскар Пиастри из «Макларен» и его партнер по команде Ландо Норрис попытаются занять первые места на стартовой решетке. В Испании именно между этими пилотами развернулась борьба за победу. Сможет ли действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булл» составить конкуренцию молодым талантам? А может, Шарль Леклер из «Феррари» заявит о себе? Узнаем уже скоро.