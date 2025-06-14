Матч «ПСЖ» — «Атлетико» 15 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Пожалуй, это самый статусный матч всего первого круга турнира в США, а не только группы В, где помимо парижан и мадридцев сыграют бразильский «Ботафого» и представитель американской МЛС «Сиэтл Саундерс». Лучшие две команды квартета выйдут в ⅛ финала, где их соперниками станут клубы из группы А. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.
«ПСЖ» выйдет на игру в ранге новоиспеченного победителя Лиги чемпионов после триумфального финала с «Интером» (5:0) 31 мая. Однако в турнире парижане участвуют не поэтому, а на основе многолетнего рейтинга коэффициентов УЕФА полуторагодичной давности. И «ПСЖ», и «Атлетико» вошли в число 9 клубов из Европы, попавших на клубный ЧМ таким образом, которые присоединились к трем победителям Лиги чемпионов УЕФА — «Челси» (2021), «Реалу» (2022, 2024) и «Манчестер Сити» (2023). При этом действовало ограничение на число представителей одной страны — не более двух. Поэтому в США не попали «Барселона» и «Ливерпуль».
Перед стартом турнира «ПСЖ» записывают в число фаворитов на победу, а «Атлетико» считается «темной лошадкой». Тем не менее, последняя и единственная встреча в рамках официальных турниров между этими двумя клубами произошла совсем недавно, на общем этапе Лиги чемпионов-2024/25. 6 ноября прошлого года «ПСЖ» неожиданно уступил «Атлетико» на своем поле со счетом 1:2, хотя открыл счет усилиями Уоррена Заира-Эмери на 14-й минуте. Подопечные Диего Симеоне быстро отыгрались: на 18-й минуте счет сравнял Науэль Молина, а на третьей минуте компенсированного времени второго тайма вырвали победу после гола Анхеля Корреа.
Впоследствии оба клуба вышли в плей-офф, «ПСЖ» добился победы в турнире, а «Атлетико» остановился на стадии ⅛ финала, уступив мадридскому «Реалу» в драматичной серии пенальти. В клубных чемпионатах мира любого формата ни парижане, ни мадридцы прежде не участвовали. В составе «ПСЖ» в матче может сыграть голкипер сборной России Матвей Сафонов, хотя основным стражем ворот парижан остается итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Из-за травмы игру вынужден пропустить лучший бомбардир французской команды Усман Дембеле.
Букмекеры отдают предпочтение «ПСЖ». На победу подопечных Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 1,94. На успех команды Диего Симеоне — за 3,90. На ничью — за 3,75.