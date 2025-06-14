Матч «ПСЖ» — «Атлетико» 15 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

«ПСЖ» выйдет на игру в ранге новоиспеченного победителя Лиги чемпионов после триумфального финала с «Интером» (5:0) 31 мая. Однако в турнире парижане участвуют не поэтому, а на основе многолетнего рейтинга коэффициентов УЕФА полуторагодичной давности. И «ПСЖ», и «Атлетико» вошли в число 9 клубов из Европы, попавших на клубный ЧМ таким образом, которые присоединились к трем победителям Лиги чемпионов УЕФА — «Челси» (2021), «Реалу» (2022, 2024) и «Манчестер Сити» (2023). При этом действовало ограничение на число представителей одной страны — не более двух. Поэтому в США не попали «Барселона» и «Ливерпуль».