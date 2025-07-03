Матч «Палмейрас» — «Челси» 5 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Челси» в группе D занял лишь второе место, потому что проиграл еще одному клубу из Бразилии — «Фламенго» (1:3). Зато справился с «Лос-Анджелесом» (2:0) и «Эсперансом» (3:0). В ⅛ финала команда Энцо Марески встретилась с «Бенфикой». Игра катилась к спокойной победе «Челси» со счетом 1:0 после гола Риса Джеймса в середине второго тайма, как вдруг где-то неподалеку прогремел гром, и судья Славко Винчич в соответствии с рекомендациями, действующими на этом турнире, за считанные минуты до конца основного времени увел команды в раздевалку. Встреча возобновилась только через два часа, и «Бенфика» тут же сравняла счет с пенальти. Можно представить себе разочарование игроков и тренерского штаба «Челси», но им хватило мастерства и терпения для более чем уверенной победы в дополнительное время благодаря голам Нкунку, Нету и Дьюзбери-Холла (4:1). А после финального свистка Мареска уже сам чуть ли не пускал молнии, критикуя регламент.