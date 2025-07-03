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Матч «Палмейрас» — «Челси» 5 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

В ночь на субботу, 5 июля, состоится матч ¼ финала клубного чемпионата мира между бразильским «Палмейрасом» и английским «Челси».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 04:00 мск на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии. Главный арбитр встречи — Алиреза Фагани (Австралия). Игру «Палмейрас» — «Челси» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

«Палмейрас» не потерпел на турнире ни одного поражения: подопечные португальского тренера Абела Феррейры заняли первое место в группе А (ничьи с «Порту» и «Интер Майами» плюс победа над «Аль-Ахли»), а затем в чисто бразильском противостоянии ⅛ финала одолели «Ботафого» со счетом 1:0. Единственный гол был забит в дополнительное время (100-я минута) полузащитником Паулиньо, известным по выступлениям за «Байер».

«Челси» в группе D занял лишь второе место, потому что проиграл еще одному клубу из Бразилии — «Фламенго» (1:3). Зато справился с «Лос-Анджелесом» (2:0) и «Эсперансом» (3:0). В ⅛ финала команда Энцо Марески встретилась с «Бенфикой». Игра катилась к спокойной победе «Челси» со счетом 1:0 после гола Риса Джеймса в середине второго тайма, как вдруг где-то неподалеку прогремел гром, и судья Славко Винчич в соответствии с рекомендациями, действующими на этом турнире, за считанные минуты до конца основного времени увел команды в раздевалку. Встреча возобновилась только через два часа, и «Бенфика» тут же сравняла счет с пенальти. Можно представить себе разочарование игроков и тренерского штаба «Челси», но им хватило мастерства и терпения для более чем уверенной победы в дополнительное время благодаря голам Нкунку, Нету и Дьюзбери-Холла (4:1). А после финального свистка Мареска уже сам чуть ли не пускал молнии, критикуя регламент.

Победитель матча в полуфинале встретится с кем-то из пары «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: этот четвертьфинал состоится ранее. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь. Кстати, тот факт, что в половине сетки плей-офф, где выступает «Челси», не осталось других именитых европейских клубов, резко повысил шансы лондонцев на выход в финал.

Что касается данной игры, шансы «Челси» на успех в ней оцениваются коэффициентом 1,53. Речь о выходе в полуфинал. На победу «синих» в основное время, на нее можно поставить за 2,50. Только не забудьте про грозы в США. Точно такой же коэффициент установлен на проход «Палмейраса», а вот победа бразильцев в основное время увеличит ставку, угадавшего такой исход игрока, в 3,90 раза.

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