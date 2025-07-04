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Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года

«Атлетик» объявил о продлении контракта с вингером сборной Испании Нико Уильямсом.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Предыдущий контракт 22-летнего футболиста истекал летом 2027 года. Новое соглашение рассчитано до лета 2035 года. Также оно включает в себя увеличение суммы отступных более чем на 50% по сравнению с предыдущим контрактом.

Ранее сообщалось, что Нико Уильямс является главной трансферной целью «Барселоны» на летнее трансферное окно. Чтобы активировать новую клаусуру, сине-гранатовым придется заплатить около 100 млн евро.

«Когда нужно принимать решения, для меня самое важное — слушать сердце. Я там, где хочу быть, со своими близкими, это мой дом», — сказал Уильямс.

Нико Уильямс является воспитанником «Атлетика», за первую команду которого выступает с 2021 года. За четыре года он провел за басков 167 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 30 голевых передач. В 2024 году Уильямс помог «Атлетику» выиграть Кубок Испании.

Вместе с Нико в «Атлетике» играет его старший брат Иньяки Уильямс. Они стали первыми братьями, выступающими за клуб с 1986 года.

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