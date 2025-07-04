Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года

Предыдущий контракт 22-летнего футболиста истекал летом 2027 года. Новое соглашение рассчитано до лета 2035 года. Также оно включает в себя увеличение суммы отступных более чем на 50% по сравнению с предыдущим контрактом.
Ранее сообщалось, что Нико Уильямс является главной трансферной целью «Барселоны» на летнее трансферное окно. Чтобы активировать новую клаусуру, сине-гранатовым придется заплатить около 100 млн евро.
«Когда нужно принимать решения, для меня самое важное — слушать сердце. Я там, где хочу быть, со своими близкими, это мой дом», — сказал Уильямс.
Нико Уильямс является воспитанником «Атлетика», за первую команду которого выступает с 2021 года. За четыре года он провел за басков 167 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 30 голевых передач. В 2024 году Уильямс помог «Атлетику» выиграть Кубок Испании.
Вместе с Нико в «Атлетике» играет его старший брат Иньяки Уильямс. Они стали первыми братьями, выступающими за клуб с 1986 года.