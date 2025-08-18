Тренер «ПСЖ» объяснил, зачем ему нужны Забарный и Шевалье

«Мы верим, что Илья и Люка способны сделать нашу команду сильнее. Чтобы завоевывать трофеи и повторить успех прошлого сезона, нам нужны готовые к этому высокомотивированные футболисты. Это необходимые качества для каждого игрока “ПСЖ”.



Я постараюсь делать свою работу в том же ключе. Но если мы хотим быть амбициозными, нам нужно что-то изменить. С игроками, которых мы подписали, у нас будет еще больше возможностей. Наш менталитет — выходить из зоны комфорта. Мы будем стараться стать лучше.



Что думаю об игре Забарного? Его техническая и физическая подготовка идеально подходит для стиля, который я люблю прививать своим командам. Он комфортно работает с мячом и часто отбирает его у соперника. Он провел очень хороший матч», — сказал Энрике на послематчевой пресс-конференции.