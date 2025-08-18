Ричмонд
Тренер «ПСЖ» объяснил, зачем ему нужны Забарный и Шевалье

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике оценил игру вратаря Люки Шевалье и защитника Ильи Забарного в выездном матче 1-го тура Лиги 1 против «Нанта» (1:0). Об этом сообщает ParisSG INFOS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Забарный и Шевалье пополнили состав «ПСЖ» в начале августа. Парижский клуб потратил на их покупку 103 млн евро. Ранее сообщалось, что после покупки защитника сборной Украины «ПСЖ» может расстаться с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

«Мы верим, что Илья и Люка способны сделать нашу команду сильнее. Чтобы завоевывать трофеи и повторить успех прошлого сезона, нам нужны готовые к этому высокомотивированные футболисты. Это необходимые качества для каждого игрока “ПСЖ”.

Я постараюсь делать свою работу в том же ключе. Но если мы хотим быть амбициозными, нам нужно что-то изменить. С игроками, которых мы подписали, у нас будет еще больше возможностей. Наш менталитет — выходить из зоны комфорта. Мы будем стараться стать лучше.

Что думаю об игре Забарного? Его техническая и физическая подготовка идеально подходит для стиля, который я люблю прививать своим командам. Он комфортно работает с мячом и часто отбирает его у соперника. Он провел очень хороший матч», — сказал Энрике на послематчевой пресс-конференции.

В пятницу, 22 августа, «ПСЖ» дома сыграет с «Анже». Начало матча — в 21:45 по московскому времени.

Нант
0:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, 1-й тур
17.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Луиш Каштру
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Витор Феррейра Витинья
(Нуну Мендеш)
67′
Составы команд
Нант
16
Антони Лопеш
98
Кельвен Амьян
45+1′
3
Николя Козза
6
Чидози Авазьем
78
Тилель Тати
8
Йоханн Лепено
90
Яссин Бенаттаб
59′
7
Хюн Сок Хонг
66
Луи Леру
86′
17
Тадибу Ассумани
5
Хьок Кью Квон
79′
13
Франсис Коклен
31
Ахмед Мостафа Мохамед
79′
14
Амади Камара
11
Баэреба Гирасси
59′
39
Матти Аблен
ПСЖ
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
2
Ашраф Хакими
80′
19
Ли Кан Ин
61′
25
Нуну Мендеш
8
Фабиан Руис
61′
14
Дезире Дуэ
9
Гонсалу Рамуш
78′
7
Хвича Кварацхелия
49
Ибраим Мбай
61′
10
Усман Дембеле
Статистика
Нант
ПСЖ
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
6
18
Удары в створ
0
4
Угловые
2
7
Фолы
6
6
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти