Тренер «ПСЖ» объяснил, зачем ему нужны Забарный и Шевалье

Забарный и Шевалье пополнили состав «ПСЖ» в начале августа. Парижский клуб потратил на их покупку 103 млн евро. Ранее сообщалось, что после покупки защитника сборной Украины «ПСЖ» может расстаться с российским вратарем Матвеем Сафоновым.
«Мы верим, что Илья и Люка способны сделать нашу команду сильнее. Чтобы завоевывать трофеи и повторить успех прошлого сезона, нам нужны готовые к этому высокомотивированные футболисты. Это необходимые качества для каждого игрока “ПСЖ”.
Я постараюсь делать свою работу в том же ключе. Но если мы хотим быть амбициозными, нам нужно что-то изменить. С игроками, которых мы подписали, у нас будет еще больше возможностей. Наш менталитет — выходить из зоны комфорта. Мы будем стараться стать лучше.
Что думаю об игре Забарного? Его техническая и физическая подготовка идеально подходит для стиля, который я люблю прививать своим командам. Он комфортно работает с мячом и часто отбирает его у соперника. Он провел очень хороший матч», — сказал Энрике на послематчевой пресс-конференции.
В пятницу, 22 августа, «ПСЖ» дома сыграет с «Анже». Начало матча — в 21:45 по московскому времени.
Луиш Каштру
Луис Энрике
Витор Феррейра Витинья
(Нуну Мендеш)
67′
16
Антони Лопеш
98
Кельвен Амьян
45+1′
3
Николя Козза
6
Чидози Авазьем
78
Тилель Тати
8
Йоханн Лепено
90
Яссин Бенаттаб
59′
7
Хюн Сок Хонг
66
Луи Леру
86′
17
Тадибу Ассумани
5
Хьок Кью Квон
79′
13
Франсис Коклен
31
Ахмед Мостафа Мохамед
79′
14
Амади Камара
11
Баэреба Гирасси
59′
39
Матти Аблен
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
2
Ашраф Хакими
80′
19
Ли Кан Ин
61′
25
Нуну Мендеш
8
Фабиан Руис
61′
14
Дезире Дуэ
9
Гонсалу Рамуш
78′
7
Хвича Кварацхелия
49
Ибраим Мбай
61′
10
Усман Дембеле
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти