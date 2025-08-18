Аморим поддержал Байындыра после ошибки в матче с «Арсеналом»

На 13-й минуте защитник «Арсенала» Вильям Салиба во время углового помешал вратарю манкунианцев Алтаю Байындыру сыграть на выходе, что в итоге позволило Риккардо Калафьори забить гол. Главный арбитр встречи Саймон Хупер не зафиксировал нарушение правил и засчитал мяч.
«С “Арсеналом” Алтай сыграл потрясающе. Я рассматриваю все варианты, чтобы выбрать одного или другого голкипера. Когда вратаря толкают таким образом, он должен использовать руки, чтобы поймать мяч, а не толкать игроков. Или, если он решает толкать игроков и пропустить мяч мимо — тогда это должно быть позволено и мы тоже должны делать так же. Он выбрал сыграть на мяч, значит, он не может защитить себя», — сказал Аморим.
Байындыр перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из «Фенербахче» за пять миллионов евро. 27-летний вратарь сборной Турции провел за манкунианцев 12 матчей, в которых пропустил 21 мяч.
В воскресенье, 24 августа, «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Фулхэмом». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.
