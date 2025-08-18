Ричмонд
Аморим поддержал Байындыра после ошибки в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после домашнего матча 1-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:1) заявил, что единственный гол в матче был забит не по правилам. Об этом сообщает Goal.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

На 13-й минуте защитник «Арсенала» Вильям Салиба во время углового помешал вратарю манкунианцев Алтаю Байындыру сыграть на выходе, что в итоге позволило Риккардо Калафьори забить гол. Главный арбитр встречи Саймон Хупер не зафиксировал нарушение правил и засчитал мяч.

«С “Арсеналом” Алтай сыграл потрясающе. Я рассматриваю все варианты, чтобы выбрать одного или другого голкипера. Когда вратаря толкают таким образом, он должен использовать руки, чтобы поймать мяч, а не толкать игроков. Или, если он решает толкать игроков и пропустить мяч мимо — тогда это должно быть позволено и мы тоже должны делать так же. Он выбрал сыграть на мяч, значит, он не может защитить себя», — сказал Аморим.

Байындыр перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из «Фенербахче» за пять миллионов евро. 27-летний вратарь сборной Турции провел за манкунианцев 12 матчей, в которых пропустил 21 мяч.

В воскресенье, 24 августа, «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Фулхэмом». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.

Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 1
17.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Микель Артета
Голы
Арсенал
Риккардо Калафьори
13′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Байындыр
15
Лени Йоро
4
Маттейс де Лигт
13
Патрик Доргу
85′
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
10
Матеус Кунья
23
Люк Шоу
80′
5
Харри Магуайр
2
Диогу Далот
55′
16
Амад Диалло
7
Мэйсон Маунт
65′
25
Мануэль Угарте
18
Каземиру
65′
30
Беньямин Шешко
Арсенал
1
Давид Райя
85′
8
Мартин Эдегор
36
Мартин Субименди
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
4
Бен Уайт
72′
12
Юррьен Тимбер
90+1′
33
Риккардо Калафьори
42′
72′
49
Майлс Льюис-Скелли
90+3′
41
Деклан Райс
83′
23
Микель Мерино
14
Виктор Дьекереш
60′
20
Нони Мадуэке
11
Габриел Мартинелли
60′
29
Кай Хаверц
Статистика
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
22
9
Удары в створ
7
3
Угловые
3
4
Фолы
10
19
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
