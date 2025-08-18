Аморим поддержал Байындыра после ошибки в матче с «Арсеналом»

«С “Арсеналом” Алтай сыграл потрясающе. Я рассматриваю все варианты, чтобы выбрать одного или другого голкипера. Когда вратаря толкают таким образом, он должен использовать руки, чтобы поймать мяч, а не толкать игроков. Или, если он решает толкать игроков и пропустить мяч мимо — тогда это должно быть позволено и мы тоже должны делать так же. Он выбрал сыграть на мяч, значит, он не может защитить себя», — сказал Аморим.