Инвалиду закрыли доступ на стадионы Великобритании за расизм

По информации BBC, болельщику «Ливерпуля» запретили появляться на всех стадионах Великобритании за расистские оскорбления во время матча первого тура. Болельщику также запрещено приближаться к стадионам на расстояние менее одной мили (1,6 км).
В первом тайме матча форвард гостей Антуан Семеньо сообщил судье, что болельщик на инвалидной коляске оскорбил его на расовой почве. В итоге Семеньо стал одним из героев матча, оформив дубль в игре с действующим чемпионом Англии.
Во время матча 47‑летнего мужчину вывели со стадиона, а затем арестовали «по подозрению в нарушении общественного порядка с отягчающим обстоятельством». Как сообщается на сайте правоохранительных органов, задержанный вышел из участка под залог. В полиции заявили, что расследование инцидента продолжается.
Семеньо поблагодарил в социальных сетях парнеров по «Борнмуту», игроков «Ливерпуля» и футбольное сообщество за поддержку в данной ситуации.
Арне Слот
Андони Ираола
Юго Экитике
(Алексис Макаллистер)
37′
Коди Гакпо
(Юго Экитике)
49′
Федерико Кьеза
88′
Мохамед Салах
(Ватару Эндо)
90+4′
Антуан Семеньо
(Дэвид Брукс)
64′
Антуан Семеньо
(Хамед Джуниор Траоре)
76′
1
Алиссон
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
60′
26
Эндрю Робертсон
6
Милош Керкез
43′
60′
3
Ватару Эндо
7
Флориан Вирц
82′
14
Федерико Кьеза
22
Юго Экитике
72′
2
Джо Гомес
10
Алексис Макаллистер
72′
17
Кертис Джонс
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
24
Антуан Семеньо
16
Маркус Таверньер
9
Эванилсон
81′
18
Бафоде Диаките
5
Маркос Сенеси
15
Адам Смит
90′
23
Джеймс Хилл
7
Дэвид Брукс
14′
84′
47
Бен Уинтерберн
12
Тайлер Адамс
90′
22
Эли Жуниор Крупи
8
Алекс Скотт
74′
25
Хамед Джуниор Траоре
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти