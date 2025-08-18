Ричмонд
Инвалиду закрыли доступ на стадионы Великобритании за расизм

Во время матча 1-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут» (4:2) болельщик в инвалидной коляске оскорбил ганского форварда гостей Антуана Семеньо.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации BBC, болельщику «Ливерпуля» запретили появляться на всех стадионах Великобритании за расистские оскорбления во время матча первого тура. Болельщику также запрещено приближаться к стадионам на расстояние менее одной мили (1,6 км).

В первом тайме матча форвард гостей Антуан Семеньо сообщил судье, что болельщик на инвалидной коляске оскорбил его на расовой почве. В итоге Семеньо стал одним из героев матча, оформив дубль в игре с действующим чемпионом Англии.

Во время матча 47‑летнего мужчину вывели со стадиона, а затем арестовали «по подозрению в нарушении общественного порядка с отягчающим обстоятельством». Как сообщается на сайте правоохранительных органов, задержанный вышел из участка под залог. В полиции заявили, что расследование инцидента продолжается.

Семеньо поблагодарил в социальных сетях парнеров по «Борнмуту», игроков «Ливерпуля» и футбольное сообщество за поддержку в данной ситуации.

Ливерпуль
4:2
Первый тайм: 1:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 1
15.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Андони Ираола
Голы
Ливерпуль
Юго Экитике
(Алексис Макаллистер)
37′
Коди Гакпо
(Юго Экитике)
49′
Федерико Кьеза
88′
Мохамед Салах
(Ватару Эндо)
90+4′
Борнмут
Антуан Семеньо
(Дэвид Брукс)
64′
Антуан Семеньо
(Хамед Джуниор Траоре)
76′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
60′
26
Эндрю Робертсон
6
Милош Керкез
43′
60′
3
Ватару Эндо
7
Флориан Вирц
82′
14
Федерико Кьеза
22
Юго Экитике
72′
2
Джо Гомес
10
Алексис Макаллистер
72′
17
Кертис Джонс
Борнмут
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
24
Антуан Семеньо
16
Маркус Таверньер
9
Эванилсон
81′
18
Бафоде Диаките
5
Маркос Сенеси
15
Адам Смит
90′
23
Джеймс Хилл
7
Дэвид Брукс
14′
84′
47
Бен Уинтерберн
12
Тайлер Адамс
90′
22
Эли Жуниор Крупи
8
Алекс Скотт
74′
25
Хамед Джуниор Траоре
Статистика
Ливерпуль
Борнмут
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
19
10
Удары в створ
10
3
Угловые
6
7
Фолы
7
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
