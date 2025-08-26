«Боруссия» объявила о продлении контракта c Нико Ковачем

Ковач начал свою тренерскую карьеру в «Зальцбурге» — в 2011 году он стал ассистентом главного тренера команды Рикардо Мониза. В 2016 году он возглавил «Айнтрахт Франкфурт», когда команда была 16-й в таблице, и выиграл с ней Кубок Германии в 2018 году. Он также привел «Баварию» к победе в чемпионате и Кубке Германии в 2019 году. «Монако» под его руководством дошел до финала Кубка Франции в 2021 году. Ковач находился без работы после того, как в марте 2024 года покинул «Вольфсбург».