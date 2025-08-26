«Боруссия» объявила о продлении контракта c Нико Ковачем

Новое соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2027 года. В тренерский штаб Ковача входит его младший брат Роберт Ковач, а также еще один хорватский специалист — Филип Тапалович.
В первом матче нового сезона «Боруссия» сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3). В воскресенье, 31 августа, «шмели» дома примут берлинский «Унион». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Хорватский специалист возглавил дортмундский клуб в январе 2025 года, сменив турецкого специалиста Нури Шахина. На тот момент желто-черные находились на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата Германии. Под руководством Ковача «Боруссия» заняла четвертое место в Бундеслиге сезона-2024/2025 и сумела завоевать путевку в Лигу чемпионов.
Нико Ковачу 53 года. Он родился в Берлине, но играл за сборную Хорватии по футболу и тренировал национальную сборную Хорватии с 2013-го по 2015 год. На клубном уровне он выступал за немецкие «Герту» (1991−1996, 2003−2006), «Байер» (1996−1999), «Гамбург» (1999−2001) и «Баварию» (2001−2003), с которой стал чемпионом Германии. Его последним клубом в карьере стал австрийский «Ред Булл Зальцбург» (2006−2009).
Ковач начал свою тренерскую карьеру в «Зальцбурге» — в 2011 году он стал ассистентом главного тренера команды Рикардо Мониза. В 2016 году он возглавил «Айнтрахт Франкфурт», когда команда была 16-й в таблице, и выиграл с ней Кубок Германии в 2018 году. Он также привел «Баварию» к победе в чемпионате и Кубке Германии в 2019 году. «Монако» под его руководством дошел до финала Кубка Франции в 2021 году. Ковач находился без работы после того, как в марте 2024 года покинул «Вольфсбург».