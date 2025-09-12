Новый вратарь «Монако» пропустит два месяца из-за травмы колена

Встреча состоялась 31 августа. Градецки не смог доиграть матч до конца и покинул поле на 79-й минуте. Углубленное медицинское обследование выявило у 35-летнего вратаря травму связок колена.
По словам главного тренера «Монако» Ади Хюттера, восстановление Градецки займет около двух месяцев. Таким образом, он не сможет помочь команде в лигочемпионских матчах против «Брюгге» (18 сентября), «Манчестер Сити» (1 октября), «Тоттенхэма» (22 октября) и «Буде-Глимта» (5 ноября).
Ожидается, что в ближайших матчах место в воротах «Монако» займет второй вратарь команды Филипп Кен.
Градецки перешел в «Монако» минувшим летом из «Байера» за три миллиона евро. Он провел за монегасков три матча, в которых пропустил четыре мяча.
«Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующих «Пари Сен-Жермен» и «Лиона» на три очка. В субботу, 13 сентября, монегаски на выезде сыграют против «Осера». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
