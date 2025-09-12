Ричмонд
Новый вратарь «Монако» пропустит два месяца из-за травмы колена

Вратарь «Монако» Лукаш Градецки выбыл из строя на два месяца из-за травмы колена, полученной в матче 3-го тура против «Страсбура» (3:2). Об этом сообщает Get French Football News.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Монако"

Встреча состоялась 31 августа. Градецки не смог доиграть матч до конца и покинул поле на 79-й минуте. Углубленное медицинское обследование выявило у 35-летнего вратаря травму связок колена.

По словам главного тренера «Монако» Ади Хюттера, восстановление Градецки займет около двух месяцев. Таким образом, он не сможет помочь команде в лигочемпионских матчах против «Брюгге» (18 сентября), «Манчестер Сити» (1 октября), «Тоттенхэма» (22 октября) и «Буде-Глимта» (5 ноября).

Ожидается, что в ближайших матчах место в воротах «Монако» займет второй вратарь команды Филипп Кен.

Градецки перешел в «Монако» минувшим летом из «Байера» за три миллиона евро. Он провел за монегасков три матча, в которых пропустил четыре мяча.

«Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующих «Пари Сен-Жермен» и «Лиона» на три очка. В субботу, 13 сентября, монегаски на выезде сыграют против «Осера». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Монако
3:2
Первый тайм: 1:0
Страсбур
Футбол, Франция, 3-й тур
31.08.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Лиам Росеньор
Голы
Монако
Магнес Аклиуш
6′
Фоларин Балогун
(Ламин Камара)
48′
Такуми Минамино
(Магнес Аклиуш)
90+6′
Страсбур
Дилан Баква
(Сэмьюэл Амо-Амеяу)
73′
Хоакин Паникелли
76′
Составы команд
Монако
4
Йордан Тезе
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
90+11′
3
Эрик Дайер
13
Кристиан Мависса
6
Денис Закария
1
Лукас Градецки
79′
16
Филипп Кен
10
Александр Головин
85′
18
Такуми Минамино
15
Ламин Камара
78′
23
Аладжи Бамба
90+11′
14
Мика Биерет
79′
19
Джордж Иленихенья
9
Фоларин Балогун
90′
28
Мамаду Кулибали
Страсбур
39
Майк Пендерс
24
Лукас Хойсберг
23
Мамаду Сарр
9
Хоакин Паникелли
83
Рафаэл Луиш
32
Валентин Барко
6
Исмаэль Дукуре
8′
46′
16
Кендри Паэс
42
Абдул Уттара
46′
26
Дилан Баква
7
Диегу Морейра
71′
29
Самир Эль Мурабет
17
Матис Амугу
71′
27
Сэмьюэл Амо-Амеяу
80
Феликс Лемарешаль
90′
41
Рабби Нзингула
90+9′
Статистика
Монако
Страсбур
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
4
4
Угловые
6
5
Фолы
13
12
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти