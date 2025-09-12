Арне Слот признан лучшим тренером АПЛ в августе

Мерсисайдский клуб стартовал в новом сезоне с побед над «Борнмутом» (4:2), «Ньюкаслом» (3:2) и «Арсеналом» (1:0). Это вторая подобная награда в карьере 46-летнего нидерландского специалиста — первую он получил в ноябре 2024 года.
На награду лучшему тренеру августа также претендовали Режис ле Бри («Сандерленд»), Энцо Мареска («Челси») и Дэвид Мойес («Эвертон»).
Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 год. В дебютном сезоне под его руководством мерсисайдцы в 20-й раз в своей истории стали чемпионами Англии, а также вышли в финал Кубка английской лиги, где уступили «Ньюкаслу» (1:2).
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице «Челси» на два балла. В воскресенье, 14 сентября, мерсисайдцы на выезде сыграют с «Бернли». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.