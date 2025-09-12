Арне Слот признан лучшим тренером АПЛ в августе

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 год. В дебютном сезоне под его руководством мерсисайдцы в 20-й раз в своей истории стали чемпионами Англии, а также вышли в финал Кубка английской лиги, где уступили «Ньюкаслу» (1:2).