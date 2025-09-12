Аморим объявил, кто сыграет в воротах против «Манчестер Сити»

«Я доволен Ламменсом, у него большой потенциал. Сейчас мы находимся на том этапе, когда голкипер должен быть очень сильным и обладать большим опытом. У Ламменса есть потенциал на долгие годы остаться вратарем “Манчестер Юнайтед”.



Кто сыграет против “Манчестер Сити”? Байындыр продолжит играть. Это другая лига, страна, тренировки, другой мяч. Они будут бороться за место в основе, но для меня очевидно, что Байындыр выйдет в стартовом составе на матч с “Сити”.



Что касается Онаны, то мы понимали, что ему нужны перемены, и иногда трудно объяснить, почему. Иногда это просто момент, иногда невезение. И ему, и нам тяжело, но я желаю Онане всего наилучшего. Он хорошо работал, но иногда, даже будучи игроком высочайшего уровня, нужно что-то менять», — сказал Аморим на сегодняшней пресс-конференции.