Аморим объявил, кто сыграет в воротах против «Манчестер Сити»

«Я доволен Ламменсом, у него большой потенциал. Сейчас мы находимся на том этапе, когда голкипер должен быть очень сильным и обладать большим опытом. У Ламменса есть потенциал на долгие годы остаться вратарем “Манчестер Юнайтед”.
Кто сыграет против “Манчестер Сити”? Байындыр продолжит играть. Это другая лига, страна, тренировки, другой мяч. Они будут бороться за место в основе, но для меня очевидно, что Байындыр выйдет в стартовом составе на матч с “Сити”.
Что касается Онаны, то мы понимали, что ему нужны перемены, и иногда трудно объяснить, почему. Иногда это просто момент, иногда невезение. И ему, и нам тяжело, но я желаю Онане всего наилучшего. Он хорошо работал, но иногда, даже будучи игроком высочайшего уровня, нужно что-то менять», — сказал Аморим на сегодняшней пресс-конференции.
1 сентября Ламменс перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Антверпена» за 21 млн евро. Он провел за бельгийский клуб 64 матча, в которых пропустил 86 мячей и 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт с 23-летним вратарем рассчитан до лета 2030 года.
Вскоре после перехода Ламменса основной вратарь манкуниканцев в прошлом сезоне Андре Онана на правах аренды перешел в «Трабзонспор». В первых матчах нового сезона место в воротах «Манчестер Юнайтед» занял 27-летний турецкий вратарь Алтай Байындыр.
«Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков. В воскресенье, 14 сентября, манкунианцы на выезде сыграют с «Манчестер Сити». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.