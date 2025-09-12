Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.35
П2
4.30
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.70
П2
5.00
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.85
П2
3.25
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.96
П2
9.20
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.60
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого не смог обыграть «Шаньдун Тайшань»

Встреча завершилась с равным счетом.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: VCG/VCG via Getty Images

Матч 24-го тура чемпионата Китая завершился со счетом 3:3. Команды «Шанхай Шэньхуа» и «Шаньдун Тайшань» играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китая).

Счет был открыт на 18-й минуте полузащитником Ваном Хайцзянем. На 37-й минуте полузащитник Валерий Казаишвили забил ответный мяч «Шаньдун Тайшань». Спустя 5 минут полузащитник У Си вывел вперед «Шаньдун». На 64-й минуте отличился вышедший на замену полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Сюй Хаоян. Валерий Казаишвили смог еще дважды забить и в итоге оформил хет-трик.

Напомним, «Шанхай Шэньхуа» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Чэнду Жунчэн», у которого 53 очка. Слуцкий работает в китайском клубе с 1 января 2024 года. Под его руководством команда уже выигрывала Суперкубок Китая, следующая задача — чемпионство в национальном турнире. В сезоне 2024 года «Шанхай Шэньхуа» под его руководством провел 37 матчей, одержав 29 побед, 5 ничьих и всего 3 поражения. Это позволило им стать вторыми, отстав всего на один балл от «Шанхай Порт». Контракт Леонида Слуцкого действует до конца 2025-го.