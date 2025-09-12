«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого не смог обыграть «Шаньдун Тайшань»

Напомним, «Шанхай Шэньхуа» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Чэнду Жунчэн», у которого 53 очка. Слуцкий работает в китайском клубе с 1 января 2024 года. Под его руководством команда уже выигрывала Суперкубок Китая, следующая задача — чемпионство в национальном турнире. В сезоне 2024 года «Шанхай Шэньхуа» под его руководством провел 37 матчей, одержав 29 побед, 5 ничьих и всего 3 поражения. Это позволило им стать вторыми, отстав всего на один балл от «Шанхай Порт». Контракт Леонида Слуцкого действует до конца 2025-го.