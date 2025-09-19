Ричмонд
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 20 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 20 сентября, «Манчестер Юнайтед» примет «Челси» чемпионате Англии.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «Олд Траффорд». В прямом эфире игру можно будет посмотреть в пабликах VK и на зарубежных каналах, доступных в IPTV. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для «Манчестер Юнайтед» черная полоса продолжается и в новом сезоне. В 4 матчах АПЛ манкунианцы набрали 4 очка, это их худший старт за 33 года. Команда Аморима также уже вылетела из Кубка лиги, проиграв «Гримсби» из 3-й лиги. Португальский тренер верит в свою схему 3−4−3, хотя у него нет для нее подходящих игроков. Аморим перевел Бруну на более оборонительную позицию в центре поля, а крайний защитник Шоу выходит в центре обороны. «Ман Юнайтед» полностью обновил группу атаки этим летом, но у Мбемо, Куньи и Шешко пока только один гол на троих.

У «Челси» 8 очков после 4 туров в Англии, а на старте Лиги чемпионов лондонцы только что уступили «Баварии» 1:3. Мареска часто выпускает разных футболистов в стартовом составе, поэтому о сыгранности речи пока нет. Неделю назад «Челси» вел 2:1 с «Брентфордом» и пропустил в добавленное время. В атаке выделяется новый форвард Жоао Педро, плюс многое зависит от Палмера, но он пропустил несколько матчей из-за повреждения. Новичкам Эстевао, Гиттенсу и Гарначо еще нужно время на адаптацию. Отметим, что «Челси» не побеждал на «Олд Траффорд» с 2013 года.

В прошлом сезоне «Челси» сыграл 1:1 в гостях и победил «Манчестер Юнайтед» 1:0 дома. Результаты матчей и календарь АПЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается в 2,70, победа «Челси» — в 2,60. Ничья в этой встрече стоит 3,80, самый вероятный счет 1:1 — 6,80. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,60.

Футбол. Англия
20.09
Манчестер Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.80
П2
2.55