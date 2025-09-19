Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 20 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Челси» 8 очков после 4 туров в Англии, а на старте Лиги чемпионов лондонцы только что уступили «Баварии» 1:3. Мареска часто выпускает разных футболистов в стартовом составе, поэтому о сыгранности речи пока нет. Неделю назад «Челси» вел 2:1 с «Брентфордом» и пропустил в добавленное время. В атаке выделяется новый форвард Жоао Педро, плюс многое зависит от Палмера, но он пропустил несколько матчей из-за повреждения. Новичкам Эстевао, Гиттенсу и Гарначо еще нужно время на адаптацию. Отметим, что «Челси» не побеждал на «Олд Траффорд» с 2013 года.



В прошлом сезоне «Челси» сыграл 1:1 в гостях и победил «Манчестер Юнайтед» 1:0 дома. Результаты матчей и календарь АПЛ вы можете найти здесь.