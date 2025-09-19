Гвардиола пошутил о тратах «Ливерпуля» и «Арсенала» летом

«Хочу только сказать своему другу Микелю Артете: если он выиграет титул, то это будет лишь потому, что он потратил деньги, а не потому, что он и его игроки много работали. То же самое с “Ливерпулем”. Если Арне снова выиграет, это будет потому, что он потратил кучу денег. Так? Потому что это работает не только с “Ман Сити”, правда?» — цитирует Гвардиолу BBC.