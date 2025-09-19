Гвардиола пошутил о тратах «Ливерпуля» и «Арсенала» летом

«Хочу только сказать своему другу Микелю Артете: если он выиграет титул, то это будет лишь потому, что он потратил деньги, а не потому, что он и его игроки много работали. То же самое с “Ливерпулем”. Если Арне снова выиграет, это будет потому, что он потратил кучу денег. Так? Потому что это работает не только с “Ман Сити”, правда?» — цитирует Гвардиолу BBC.
«Это правило для всех. Слушайте, многие годы любой клуб мог делать то, что хочет. Я знаю, что отношение к нам было совершенно другим, но если они хотят тратить — пусть, это нормально. Все, что я могу сказать: они действовали разумно. Они потратили столько, сколько считали нужным, чтобы конкурировать с лучшими командами в Премьер-лиге и Европе, и они вышли на этот уровень», — добавил испанский специалист.
«Ливерпуль» потратил на игроков 442 миллиона фунтов (около 507 миллионов евро), установив рекорд по общей сумме, заплаченной за новых футболистов в течение одного трансферного окна.. Состав «Ливерпуля» этим летом пополнили Александер Исака, Флориан Вирц, Юго Экитике, Милош Керкез, Джереми Фримпонг, Джованни Леони и Армин Печи.
«Арсенал» потратил на игроков 263 миллиона фунтов стерлингов (около 301 миллиона евро). Лондонцы приобрели ряд футболистов, стоимость четверых из которых — Мартин Субименди, Эберечи Эзе, Виктор Дьокереш и Нони Мадуэке — обошлась в более чем 50 миллионов евро за каждого.
Траты «Манчестер Сити» этим летом составили 173,5 миллиона фунтов (около 199 миллионов евро).