Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» 21 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 21 сентября, «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в АПЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 18:30 мск и пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». В прямом эфире игру покажут зарубежные каналы, доступные в IPTV, и паблики VK. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал» хорошо укрепил состав летом, и это пригодилось уже в начале сезона. У «канониров» из-за травм выбыли Уайт, Хавертц, Сака и Эдегор. Теперь группа атаки выглядит по-новому: Мадуэке — Дьокереш — Эзе. Это не мешает лондонцам стабильно брать очки. В АПЛ у них 3 победы в 4 турах, в Лиге чемпионов — победа над «Атлетиком» 2:0. Дьокереш уже забил три гола, другие новички тоже хороши. «Арсенал» и раньше был надежен в обороне, не хватало только качества в группе атаки. Теперь с этим все в порядке, поэтому «канониры» — главный соперник «Ливерпуля» в АПЛ.

По «Манчестер Сити» больше вопросов. До перерыва на матчи сборных команда Гвардиолы проиграла «Тоттенхэму» и «Брайтону». После этого «горожане» подписали вратаря Доннарумму и дважды сыграли на ноль — 3:0 с «Ман Юнайтед» и 2:0 с «Наполи». В Лиге чемпионов, правда, помогло раннее удаление у итальянцев, а в АПЛ манчестерское дерби было встречей разных по уровню команд. У «Сити» разыгрался Холанд, норвежец уже забил 11 голов в этом сезоне за клуб и сборную.

В прошлом сезоне «Арсенал» сыграл 2:2 в Манчестере и разгромил команду Гвардиолы 5:1 дома. Результаты матчей и календарь АПЛ вы можете найти здесь.

Судя по котировкам, и в этот раз «Арсенал» является небольшим фаворитом. На победу команды Артеты букмекеры предлагают коэффициент 1,95. Ничья оценивается в 3,90, победа «Манчестер Сити» — в 4,00. Тотал меньше 2,5 стоит 2,03, больше 2,5 — 1,84. На обе забьют можно поставить за 1,70.

