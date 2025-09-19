Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» 21 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Арсенал» хорошо укрепил состав летом, и это пригодилось уже в начале сезона. У «канониров» из-за травм выбыли Уайт, Хавертц, Сака и Эдегор. Теперь группа атаки выглядит по-новому: Мадуэке — Дьокереш — Эзе. Это не мешает лондонцам стабильно брать очки. В АПЛ у них 3 победы в 4 турах, в Лиге чемпионов — победа над «Атлетиком» 2:0. Дьокереш уже забил три гола, другие новички тоже хороши. «Арсенал» и раньше был надежен в обороне, не хватало только качества в группе атаки. Теперь с этим все в порядке, поэтому «канониры» — главный соперник «Ливерпуля» в АПЛ.