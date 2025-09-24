Чемпионат Нидерландов. Перенесенный матч 3-го тура. «АЗ Алкмар» — «Зволле»: видео

«АЗ Алкмар» традиционно участвует в борьбе за участие в еврокубках. В случае победы в сегодняшнем поединке подопечные Мартена Мартенса могут набрать 14 очков и выйти на второе место в турнирной таблице после 6 проведенных матчей. Лидирует в чемпионате «Фейеноорд», в активе которого 16 баллов. Именно с командой из Роттердама «АЗ» встречался в предыдущем туре Эредивизи. Итогом результативного матча стала ничья — 3:3.
«Зволле» начал новый сезон с двух побед подряд — над «Телстаром» и «Твенте», Однако затем команда потерпела три поражения подряд и в настоящий момент находится в двух очках от зоны вылета.
Обе команды столкнулись с кадровыми проблемами. Команде из Алкмара из-за повреждений не помогут защитник Сэйя Маикума, полузащитники Йорди Класи и Свен Мейнанс, а также нападающий Трой Пэрротт. В составе «Зволле» игру пропустит полузащитник Жамиру Монтейру, получивший красную карточку в последнем матче, а также травмированные футболисты — Яспер Схенделаар, Дамиан ван дер Хаар, Тристан Гойер и Одиссеус Веланас.
«АЗ Алкмар» и «Зволле» проведут 72-й матч между собой. На данный момент счет 34:13 в пользу «АЗ», 24 игры при этом завершились вничью. Команда из Алкмара победила в последней на данный момент встрече — 2:0. «Зволле» побеждал своих сегодняшних соперников более трех лет назад — в апреле 2022 года.
Матч «АЗ Алкмар» — «Зволле» начнется в 20:50 по московскому времени.