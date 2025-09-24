Чемпионат Нидерландов. Перенесенный матч 3-го тура. «АЗ Алкмар» — «Зволле»: видео

«АЗ Алкмар» традиционно участвует в борьбе за участие в еврокубках. В случае победы в сегодняшнем поединке подопечные Мартена Мартенса могут набрать 14 очков и выйти на второе место в турнирной таблице после 6 проведенных матчей. Лидирует в чемпионате «Фейеноорд», в активе которого 16 баллов. Именно с командой из Роттердама «АЗ» встречался в предыдущем туре Эредивизи. Итогом результативного матча стала ничья — 3:3.