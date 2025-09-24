Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Мидтьюлланн
:
Штурм
П1
1.70
X
4.49
П2
4.58
Футбол. Лига Европы
19:45
ПАОК
:
Маккаби
П1
1.97
X
3.67
П2
4.02
Футбол. Испания
20:00
Хетафе
:
Алавес
П1
2.43
X
2.79
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Ноттингем Форест
П1
2.26
X
3.65
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фейеноорд
П1
2.20
X
3.69
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Црвена Звезда
:
Селтик
П1
2.67
X
3.76
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
22:00
Динамо З
:
Фенербахче
П1
3.25
X
3.64
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Базель
П1
1.52
X
4.91
П2
6.14
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Лудогорец
П1
1.63
X
4.06
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
22:00
Ницца
:
Рома
П1
3.35
X
3.50
П2
2.30
Футбол. Испания
22:30
Атлетико
:
Райо Вальекано
П1
1.52
X
4.60
П2
7.10
Футбол. Испания
22:30
Реал Сосьедад
:
Мальорка
П1
1.78
X
3.69
П2
5.10
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

Чемпионат Нидерландов. Перенесенный матч 3-го тура. «АЗ Алкмар» — «Зволле»: видео

VK Видео предлагает для просмотра прямую трансляцию матча чемпионата Нидерландов, в котором «АЗ Алкмар» встретится с командой из нижней половины таблицы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«АЗ Алкмар» традиционно участвует в борьбе за участие в еврокубках. В случае победы в сегодняшнем поединке подопечные Мартена Мартенса могут набрать 14 очков и выйти на второе место в турнирной таблице после 6 проведенных матчей. Лидирует в чемпионате «Фейеноорд», в активе которого 16 баллов. Именно с командой из Роттердама «АЗ» встречался в предыдущем туре Эредивизи. Итогом результативного матча стала ничья — 3:3.

«Зволле» начал новый сезон с двух побед подряд — над «Телстаром» и «Твенте», Однако затем команда потерпела три поражения подряд и в настоящий момент находится в двух очках от зоны вылета.

Обе команды столкнулись с кадровыми проблемами. Команде из Алкмара из-за повреждений не помогут защитник Сэйя Маикума, полузащитники Йорди Класи и Свен Мейнанс, а также нападающий Трой Пэрротт. В составе «Зволле» игру пропустит полузащитник Жамиру Монтейру, получивший красную карточку в последнем матче, а также травмированные футболисты — Яспер Схенделаар, Дамиан ван дер Хаар, Тристан Гойер и Одиссеус Веланас.

«АЗ Алкмар» и «Зволле» проведут 72-й матч между собой. На данный момент счет 34:13 в пользу «АЗ», 24 игры при этом завершились вничью. Команда из Алкмара победила в последней на данный момент встрече — 2:0. «Зволле» побеждал своих сегодняшних соперников более трех лет назад — в апреле 2022 года.

Матч «АЗ Алкмар» — «Зволле» начнется в 20:50 по московскому времени.