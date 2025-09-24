Новичок «Ливерпуля» порвал «кресты» в дебютном матче за клуб

18-летний итальянец вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч 1/16 финала Кубка английской лиги против «Саутгемптона» (3:1) и был вынужденно заменен на 81-й минуте. Леони, для которого это была дебютная игра за английский клуб, покидал поле на носилках. По предварительным прогнозам, из-за разрыва крестообразной связки он выбыл как минимум до весны 2026 года.