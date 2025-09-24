Ричмонд
Новичок «Ливерпуля» порвал «кресты» в дебютном матче за клуб

Центральный защитник «Ливерпуля» Джованни Леони получил разрыв крестообразной связки и не выйдет на поле до конца года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images

18-летний итальянец вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч 1/16 финала Кубка английской лиги против «Саутгемптона» (3:1) и был вынужденно заменен на 81-й минуте. Леони, для которого это была дебютная игра за английский клуб, покидал поле на носилках. По предварительным прогнозам, из-за разрыва крестообразной связки он выбыл как минимум до весны 2026 года.

Леони перешел в «Ливерпуль» минувшим летом из «Пармы» за 35 млн евро. Он дебютировал во взрослом футболе в 16 лет, успев провести 33 матча за «Падову», «Сампдорию» и «Парму», в которых он отметился двумя забитыми мячами.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайших преследователей в лице «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Борнмута» на пять очков. В субботу, 27 сентября, мерсисайдцы на выезде сыграют с «Кристал Пэлас». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.