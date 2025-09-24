В Ла Лиге заявили, что Ямалю не дали «Золотой мяч» из-за возраста

«Я думаю, что это величайшее… Не собираюсь говорить про ограбление, но буду про моральный ущерб, нанесённый человеку. Считаю, что Ламин Ямаль — лучший футболист в мире на сегодняшний день, с огромным отрывом. Не потому, что он мой сын, а потому, что он лучший игрок в мире. Я считаю, что у него нет соперников», — приводит слова отца Ямаля Marca.