В Ла Лиге заявили, что Ямалю не дали «Золотой мяч» из-за возраста

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что игрок «Барселоны» Ламин Ямаль не получил «Золотой мяч», потому что еще слишком молод.
«Если бы он был старше 23 лет, я уверен, он бы тоже выиграл эту награду, но поскольку он моложе, ему дали другой приз [трофей Копы]», — приводит слова Тебаса ESPN.
Напомним, Ламалю 18 лет. Лауреатом «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/2025 стал форвард ПСЖ Усман Дембеле, которому 28 лет.
Третье место занял португальский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья. Четвёртое — египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля», пятое — бразильский форвард «Барселоны» Рафинья.
Отец молодого нападающего Мунир Насрауи выразил свое недовольство результатами голосования.
«Я думаю, что это величайшее… Не собираюсь говорить про ограбление, но буду про моральный ущерб, нанесённый человеку. Считаю, что Ламин Ямаль — лучший футболист в мире на сегодняшний день, с огромным отрывом. Не потому, что он мой сын, а потому, что он лучший игрок в мире. Я считаю, что у него нет соперников», — приводит слова отца Ямаля Marca.
Сам Ламин Ямаль кратко высказался о результатах.
«Замысел Бога совершенен: чтобы достичь вершины, нужно взбираться», — написал футболист в соцсетях.