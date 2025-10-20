АПЛ, матчи Запада в КХЛ, Единая лига ВТБ и теннис: что посмотреть сегодня

Наиболее не предсказуемым будет матч между ЦСКА и минским «Динамо». С одной стороны, армейцы имеют многолетнее преимущество над соперниками. Они выиграли в большинстве очных встреч за всю историю КХЛ и имеют серию побед в 19 из 23 последних матчей. С другой стороны, игру ЦСКА в этом сезоне сложно назвать стабильной. Команда одержала только две победы в шести последних матчах. В 8 домашних встречах у москвичей побед столько же, сколько и поражений, а в турнирной таблице ЦСКА замыкает кубковую восьмерку. Именно неоднозначная игра подопечных Игоря Никитина не позволяет спрогнозировать результат встречи.