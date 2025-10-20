Ричмонд
АПЛ, матчи Запада в КХЛ, Единая лига ВТБ и теннис: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях понедельника, 20 октября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Английская Премьер-лига. 8-й тур. «Вест Хэм» — «Брентфорд»

22:00 мск. Где смотреть: Тематические группы в VK, канал Setanta.

«Вест Хэм» проведет третий матч под руководством нового тренера Нуну Эшпириту Санту. С ним они уже сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1) и проиграли «Арсеналу» (0:2). Оба матча были на выезде, теперь встреча пройдет уже на домашнем поле. На нем команда не выигрывала уже 8 противостояний подряд. Пока клуб остается в зоне вылета.

«Брентфорд» в двух предыдущих матчах играл с «Манчестер Юнайтед». Сначала лондонцы одолели соперников со счетом 3:1, но потом проиграли — 0:1. «Брентфорд» пока на 16-м месте и имеет всего 3 очка отрыва от соперника из зоны вылета. Отметим, что в 5 предыдущих матчах АПЛ клуб одержал только 1 победу.

Матчи КХЛ. Игры Запада

Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.

20 октября вечером состоятся два матча Континентальной хоккейной лиги. Расписание выглядит так:

  • «Динамо» Москва — «Локомотив» в 19:00 мск
  • ЦСКА — «Динамо» Минск в 19:30 мск

Наиболее не предсказуемым будет матч между ЦСКА и минским «Динамо». С одной стороны, армейцы имеют многолетнее преимущество над соперниками. Они выиграли в большинстве очных встреч за всю историю КХЛ и имеют серию побед в 19 из 23 последних матчей. С другой стороны, игру ЦСКА в этом сезоне сложно назвать стабильной. Команда одержала только две победы в шести последних матчах. В 8 домашних встречах у москвичей побед столько же, сколько и поражений, а в турнирной таблице ЦСКА замыкает кубковую восьмерку. Именно неоднозначная игра подопечных Игоря Никитина не позволяет спрогнозировать результат встречи.

АТР в Вене. Карен Хачанов — Таллон Грикспор

Где смотреть: Онлайн-трансляции букмекерских контор.

20 октября стартует турнир АТР-500 в Вене (Италия). В матчей первого круга встретятся пятый номер посева Карен Хачанов и Таллон Грикспор.

Ранее теннисисты встречались друг с другом на турнире в Роттердаме в 2019-м. Тогда победу одержал нидерландский теннисист. Несмотря на это, у россиянина больше опыта игры на хардовом покрытии, за последний год, Хачанов смог продвинуться вверх по рейтингу АТР и даже становился первой ракеткой России. Его прогресс заметен в сравнении с прошлыми сезонами. При этом, титул на недавнем турнире в Аламате Карен не защитил, более того, он проиграл уже 4 матча подряд в одиночном разряде.

Таллон Грикспор тоже совсем недавно провалился на одном из турниров в Стокгольме, проиграв уже в 1/16 финала в трех сетах. Вслед за этим поражением, он вылетел и из борьбы в парном разряде. На данный момент Таллон Грикспор занимает 27-е место в рейтинге АТР.

Единая лига ВТБ. «Зенит» — «Уралмаш»

19:30 мск. Где смотреть: Кинопоиск, Матч ТВ, VK Видео.

«Зенит» борется в верхней части турнирной таблицы. В последнем матче «Зенит» одержал победу над «Самарой» (113:64). Состав выглядит сбалансированным и конкурентоспособным. Лидеры — разыгрывающий Трент Фрейзер, форвард Леви Рэндольф и опытный Сергей Карасёв позволяют сохранить темп и задают основу для успешной игры.

«Уралмаш» на старте сезона одержал яркую побежу над «Локомотивом-Кубанью». Потом прервал череду поражений от МБА и УНИКСа, сумев в домашнем матче переиграть «Автодор». Из того, что может явно помешать в предстоящей игре — травмированные игроки. Их у «Уралмаша» сразу трое: Белянков, Нельсон, Эллис. Эти баскетболисты — серьезная потеря уральцев.