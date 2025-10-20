Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Рубин
2
:
Ахмат
2
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.30
П2
3.80
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо
1
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
16.00
П2
72.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.60
П2
9.40
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.80
П2
5.34
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.46
П2
6.91
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.56
П2
8.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.47
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.04
П2
6.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.72
П2
3.13

Турецкий клуб Юрана потерпел первое поражение за шесть матчей

«Серик Беледиеспор» на своем поле проиграл «Амедспору» в матче 10-го тура Первой лиги Турции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Sport24

Встреча завершилась со счетом 1:2. В составе хозяев на 68-й минуте отличился нападающий Гекхан Алтыпармак. За гостей дубль оформил форвард Мбайе Дьян, забивший на 57-й и 87-й минутах.

Для команды Сергея Юрана это поражение стало первым за 6 матчей. «Серик Беледиеспор» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея 13 очков на счету. «Амедспор» набрал 19 очков и идет на 4-й строчке.

По данным СМИ, 50% акций клуба в 2025 году приобрел экс-инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов.

Этим летом турецкий клуб возглавил российский главный тренер Сергей Юран, а состав команды пополнили российские игроки: защитники Кирилл Гоцук, Александр Мартынов и Дмитрий Тихий, полузащитник Илья Берковский, а также нападающий Илья Садыгов (сын совладельца клуба).

В матче с «Амедспором» Гоцук, Мартынов и Берковский вышли в стартовом составе и провели на поле все 90 минут, а Тихий вышел на замену на 84-й минуте.