Турецкий клуб Юрана потерпел первое поражение за шесть матчей

Встреча завершилась со счетом 1:2. В составе хозяев на 68-й минуте отличился нападающий Гекхан Алтыпармак. За гостей дубль оформил форвард Мбайе Дьян, забивший на 57-й и 87-й минутах.
Для команды Сергея Юрана это поражение стало первым за 6 матчей. «Серик Беледиеспор» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея 13 очков на счету. «Амедспор» набрал 19 очков и идет на 4-й строчке.
По данным СМИ, 50% акций клуба в 2025 году приобрел экс-инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов.
Этим летом турецкий клуб возглавил российский главный тренер Сергей Юран, а состав команды пополнили российские игроки: защитники Кирилл Гоцук, Александр Мартынов и Дмитрий Тихий, полузащитник Илья Берковский, а также нападающий Илья Садыгов (сын совладельца клуба).
В матче с «Амедспором» Гоцук, Мартынов и Берковский вышли в стартовом составе и провели на поле все 90 минут, а Тихий вышел на замену на 84-й минуте.