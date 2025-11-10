Ричмонд
Мадридский «Реал» объявил о травмах капитана и основного голкипера

Как сообщает пресс-служба мадридского «Реала», вратарь Тибо Куртуа и полузащитник Федерико Вальверде получили травмы мышц правой ноги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба УЕФА

В мадридском «Реале» сообщили о травмах ключевых футболистов, полученных в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:0).

«После обследования, проведенного медицинской службой мадридского “Реала”, у Тибо Куртуа диагностирована травма длинной приводящей мышцы правой ноги. Федерико Вальверде также получил повреждение ​​мышцы правой ноги. Точные сроки восстановления пока не известны», — заявили представители пресс-службы «сливочных» на официальном сайте.

Вальверде в этом сезоне провел 15 матчей за «Реал», с октября он выходил с капитанской повязкой во всех матчах (после травмы Дани Карвахаля). У Куртуа 16 игр. Сборная Уругвая во время международной паузы сыграет товарищеские матчи с Мексикой и США, а Бельгия — в отборе на чемпионат мира 2026 года против команд Казахстана и Лихтенштейна.

После 12 туров «Реал» набрал 31 очко и занимает первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, на три балла опережая идущую на втором месте «Барселону». Свою следующую игру подопечные Хаби Алонсо проведут 23 ноября на выезде с «Эльче».