Мадридский «Реал» объявил о травмах капитана и основного голкипера

Вальверде в этом сезоне провел 15 матчей за «Реал», с октября он выходил с капитанской повязкой во всех матчах (после травмы Дани Карвахаля). У Куртуа 16 игр. Сборная Уругвая во время международной паузы сыграет товарищеские матчи с Мексикой и США, а Бельгия — в отборе на чемпионат мира 2026 года против команд Казахстана и Лихтенштейна.